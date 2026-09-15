Lkw rammt in Wien Linien-Bus – 8 Verletzte

Bei dem Unfall zertrümmerte der Lkw sie Bus-Scheiben und stürzte um. Der 45-jährige Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

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Wien. Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw sind Dienstagnachmittag in der Seitenhafenstraße in Wien-Leopoldstadt acht Menschen verletzt worden, der Lenker des Schwerfahrzeuges mittelschwer. Laut Wiener Berufsrettung musste der etwa 45-jährige Fahrer mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Sieben Passagiere erlitten leichte Verletzungen, fünf von ihnen mussten ins Spital, zwei weitere konnten in häusliche Pflege entlassen werden.

Der Lkw krachte seitlich in den Bus und kippte aufgrund der Wucht des Aufpralls um, wie Fotos zeigen, die er ORF online hat. Die Feuerwehr rückte zur Bergung des Schwerfahrzeugs aus. Beim Bus der Linie 79B, der vom Unternehmen Dr. Richard im Auftrag der Wiener Linien betrieben wird, gingen die seitlichen Scheiben und eine Tür zu Bruch.

Lkw crasht mit Bus in Wien-Leopoldstadt © ORF/Stefan Puffer

Die Unfallursache wird derzeit ermittelt, so die Wiener Linien. Für die Dauer der Störung wird die Linie 79B in beiden Richtungen zwischen Haidequerstraße und Grünhaufenbrücke über Freudenauer Hafenstraße umgeleitet.