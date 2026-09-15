Schwestern bringen am selben Tag Töchter zur Welt

Eine Familie erlebte im Universitätsklinikum Krems ein außergewöhnliches Ereignis: Zwei Schwestern brachten binnen nur einer Stunde und 26 Minuten jeweils eine Tochter zur Welt.

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Niederösterreich. Im Universitätsklinikum Krems kamen die beiden Neugeborenen Naomi und Elvira-Ioana am selben Tag zur Welt. Die Cousinen weisen dabei nahezu identische Geburtsmaße auf. Beide Mädchen sind 55 Zentimeter groß und wiegen jeweils knapp über vier Kilogramm.

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Besondere Zufälle im Klinikum Krems

Für die Familie ist diese außergewöhnliche Geburtsgeschichte mit weiteren Zufällen verknüpft. Florina-Victoria Vaida, eine ehemalige Turnusärztin am Universitätsklinikum Krems, wurde zum dritten Mal Mutter. Sie durfte ihre Tochter Elvira-Ioana genau an dem Tag nach Hause nehmen, an dem ihr älterer Sohn Geburtstag feierte. "Ein schöneres Geschenk hätte es für ihn kaum geben können", freute sich die dreifache Mutter gegenüber "ORF NÖ".

Jubiläum am Tag der Geburt

Auch für ihre Schwester Dorina-Adriana Vizitiu war die Geburt von Naomi ein besonderer Moment. Das Mädchen ist ihr neuntes Kind und kam am 16. Hochzeitstag der Eltern zur Welt. Sämtliche neun Kinder dieser Familie wurden im Universitätsklinikum Krems geboren.

Großer Dank an das Team

"Wir haben uns jedes Mal bestens aufgehoben gefühlt. Alles läuft reibungslos ab, und man wird mit viel Herzlichkeit betreut", zitiert "ORF NÖ" die beiden Familien. Sie nutzten die Gelegenheit, um sich herzlich beim gesamten Team des Universitätsklinikums Krems zu bedanken – darunter Ärztinnen und Ärzte, Hebammen sowie Pflegekräfte, die sie während der Schwangerschaft, der Geburt und dem Aufenthalt begleiteten.