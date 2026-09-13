Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: »Es ist nur eine Phase, Hase«

ORF 1. Emilia und Paul galten bisher als das Traumpaar schlechthin. Sie ist gefragte Synchronsprecherin, er erfolgreicher Bestsellerautor. Drei gemeinsame Kinder vollenden ihr Familienglück. Ende 40 holt sie jedoch gnadenlos die Midlife-Crisis ein. Emilia wünscht sich nach einem One-Night-Stand mit dem jungen Ruben eine Beziehungspause. Paul steht vor dem Nichts und bekommt von seinen Freunden Theo und Jonathan fragwürdige Ratschläge. Eine handfeste Ehekrise, oder doch nur eine Phase?

Hochkarätig besetzte Beziehungskomödie. © Hersteller

Dienstag: »Serbien - Europas verborgenes Naturparadies«

ORF 2. Serbien ist eine der großen unbekannten Wildnisregionen Europas. Zwischen Donau, Save, Morava, Drau und Theiß, in tiefen Schluchten, dichten Wäldern, geheimnisvollen Höhlen, in weitläufigen Feuchtgebieten und urzeitlichen Sanddünen, findet sich eine erstaunliche Fülle an Leben. Sechs Nationalparks und zahlreiche Schutzgebiete bewahren Lebensräume, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Universum-Dokumentation "Serbien – Europas verborgenes Naturparadies" macht sich auf die Suche nach einer Natur voller spektakulärer Geschichten.

Serbien ist eine der großen unbekannten Wildnisregionen Europas. © Hersteller

Mittwoch: »The Masked Singer«

PRO 7. Die Staffel startet fulminant mit der größten Neuerung in der Geschichte der Musikshow: Erstmals treten 16 statt der üblichen zehn maskierten Prominenten im Wettbewerb an. Das sorgt für noch mehr spektakulären Rätselspaß, völlig neue Voting-Abläufe und doppelt so viele spannende Demaskierungen pro Showabend. Durch die unterhaltsame Show führt erneut der Moderator Matthias Opdenhövel.

Wer steckt hinter der Maske? © Willi Weber

Donnerstag: »HeidiFest«

RTL. Heidi Klum lädt zum "HeidiFest" ins Münchner Hofbräuhaus. Gemeinsam mit ihrer Familie und exklusiv geladenen Gästen eröffnet sie die Oktoberfest-Saison _ mit Blasmusik, bekannten Hits und einem Fest, das dieses Jahr noch lauter und noch größer wird. Die ersten Musik-Acts stehen fest: Vicky Leandros, Markus, Liz Mitchell von Boney M., La Bouche, Katja Ebstein, Tony Christie und Supermodel Naomi Campbell am DJ-Pult feiern und singen mit Heidi.

Visual zu 'HeidiFest' © Hersteller

Freitag: »The Voice of Germany«

Sat 1. Welches Talent sorgt bei den Coaches allein mit seiner Stimme für Staunen? Für wen drehen sie ohne zu zögern ihren roten Stuhl? Wer bekommt von Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Smudo & Michi Beck sogar einen Vierer-Buzzer? Und wen wählen die gebuzzerten Talente als Coach, mit dem sie es bis ins große Finale von "The Voice of Germany" schaffen wollen?

(v.l.n.r.) Nico Santos; Rea Garvey; Shirin David; Michi Beck; Smudo © Christoph Köstlin / Dung Nguyen

Samstag: »Starnacht aus der Wachau«

ORF 2. Der kleine Ort Rossatzbach wird erneut zum musikalischen Hotspot in Österreich, denn in der Wachau erlebt der Sommer zu Herbstbeginn noch einmal ein richtiges Comeback. Barbara Schöneberger und Hans Sigl heißen nationale und internationale Künstler auf der Starnacht-Bühne willkommen.

Live aus Rossatzbach in der Wachau © Hersteller

Sonntag: »Tatort: Die letzten Menschen von Köln«

ORF 2. Nach dem Mord am Berufsschullehrer Linus Makris führt die Spur der Hauptkommissare Ballauf und Schenk zu dessen verschwundener Schwester Elara und einem isolierten Prepper-Bunker unter der Leitung von Moritz Zechmann. Während die Ermittler den versteckten Bunker suchen, eskaliert im Inneren eine gefährliche Dynamik aus Misstrauen und Paranoia unter den Teilnehmern. Als Ballauf und Schenk den Ort schließlich aufspüren, spitzt sich die Lage dramatisch zu.

Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär © Hersteller