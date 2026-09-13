Kultur: »Erlebnis Bühne: Asmik Grigorian in Grafenegg«

Der Opernstar brilliert im spektakulären Wolkenturm

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Klassik. Opernstar Asmik Grigorian brilliert mit Arien aus Bellinis "Norma" und Richard Strauss' "Salome" beim Grafenegg Festival im spektakulären Wolkenturm!

Der glanzvolle Abend wird vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung seines Chefdirigenten Fabien Gabel begleitet. Im stimmungsvollen Ambiente des Wolkenturms entfaltet sich ein farbenreiches Programm der Romantik zwischen orchestraler Pracht, opernhafter Leidenschaft und großer vokaler Ausdruckskraft.

Einen der Höhepunkte des Abends bildet Vincenzo Bellinis berühmte Arie "Casta diva" aus "Norma", in der Asmik Grigorian ihre außergewöhnliche Bühnenpräsenz und emotionale Intensität eindrucksvoll zur Geltung bringt. Orchestrale Kontraste setzen unter anderem Werke von Giuseppe Verdi und Richard Strauss.

ORF 3

20.15 UHR