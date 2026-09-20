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Emotional: Lily Collins beendet Emily in Paris

SR
von
Zwei Frauen sitzen nebeneinander und lächeln, eine lehnt ihren Kopf an die Schulter der anderen.
© CAROLINE DUBOIS/NETFLIX
Für Lily Collins geht eine Ära zu Ende: Die Dreharbeiten zur finalen Staffel von Emily in Paris sind abgeschlossen. Der Abschied von ihrer Kult-Rolle fällt dem Star sichtlich schwer.
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Ab Donnerstag, 24. Dezember, wird die letzte Staffel des weltweiten Streaming-Hits bei Netflix zu sehen sein. Nach sechs Jahren schlüpfte die 37-jährige Hauptdarstellerin Lily Collins zum letzten Mal in die Rolle der US-amerikanischen Marketingexpertin Emily Cooper. Auf Instagram teilte die Schauspielerin einen berührenden Beitrag vom Set und beschrieb den Abschluss der Produktion als "völlig unwirklich und bittersüß". Dennoch überwiege bei ihr die Dankbarkeit: "Dieses Kapitel werde ich für immer in meinem Herzen tragen."

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Große Emotionen

Die finalen Episoden versprechen einen hochdramatischen Abschluss für die Figuren. Berufliche Spannungen und gravierende Entwicklungen im privaten Umfeld stellen die Loyalität der Hauptfigur ein letztes Mal auf eine harte Probe. Am Ende steht sie vor einer weitreichenden Lebensentscheidung, bei der sie zwischen ihrem Herzen, ihrer Karriere und dem mühsam aufgebauten Leben in Frankreich wählen muss.

Zwei stilvoll gekleidete Frauen sitzen auf einer Parkbank und halten Händchen.
Emily in Paris © CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

Dank an den Serienschöpfer

In ihrer persönlichen Rückschau würdigte die Darstellerin die anhaltende Relevanz der Figur für ihren eigenen Werdegang: "Seit so vielen Jahren ist Emily ein Teil meines Lebens, und in jeder Staffel hat sie mich immer wieder überrascht, inspiriert und herausgefordert." Besonderen Dank sprach sie Serienschöpfer Darren Star aus, dem sie für das entgegengebrachte Vertrauen dankte: "Ich bin so dankbar, dass du mir vertraut hast, sie zum Leben zu erwecken." Auch das gesamte Produktionsteam und ihre Schauspielkollegen bezog sie in ihren Abschiedsgruß mit ein. Mit den Worten "Das hat mich für immer verändert. Au revoir, Emily Cooper ..." verabschiedete sie sich endgültig von dem erfolgreichen Kapitel "Emily in Paris".

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