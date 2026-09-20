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Beliebte Kochshow: »Grill den Henssler Sommer-Special«

Fünf Menschen posieren lächelnd nebeneinander im Freien vor grünen Bäumen.
© Hersteller
Challenge: Mit Frenzy, Isi Glück, Julian Sommer
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Herausforderung. Im Mallorca-Special der Kochshow moderiert Laura Wontorra vor Publikum in Magdeburg, während Steffen Henssler als Grillkönig gegen drei befreundete Ballermann-Künstler antritt: Franzi Easyglück, Julian Sommer und Easy, unterstützt von Kochcoach Mario Kotaska. In vier Gängen _ Improgang mit Soprassada, Paprika und Manchego, Vorspeise mit Ziegenkäse und gegrilltem Obst, Hauptgang Paella sowie einem beschwipsten Biskuittörtchen _ liefern beide Seiten spanisch inspirierte Gerichte. Die Jury aus Alexander Herrmann, Jana Ina Zarella und Joachim Llambi bewertet jeden Gang, wobei Henssler in Vorspeise, Hauptgang und Dessert dominiert. Zwischen den Gängen absolvieren die Kandidaten Spiele wie Biathlon mit Bierfässern und eine Schwammstaffel. Am Ende siegt Henssler deutlich mit 85 zu 61 Punkten.

VOX
20.15 UHR

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Drei Personen stehen nebeneinander vor einer blau-roten Wand mit weißer Schrift.
v.l.: Frenzy, Julian Sommer & Isi Glück. © Frenzy, Isi Glück, Julian Sommer

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