Schock-Post
"Ich gebe auf": Große Sorge um Kate Beckinsale
Die beiden Nachrichten kommen nach einer schwierigen Zeit für die 53-Jährige. Beckinsale ist seit Jahren heftigen Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Immer wieder wird dabei auch ihr Aussehen zum Thema.
Nutzer kommentierten unter anderem ihr Gewicht und spekulierten über mögliche Schönheitsoperationen. Beckinsale sprach bereits mehrfach darüber, wie sehr sie die Kommentare belasten. Erst vor wenigen Wochen löschte sie sämtliche Beiträge von ihrem Instagram-Account.
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Schwere Verluste und gesundheitliche Probleme
Zusätzlich zu den Angriffen im Netz musste Beckinsale 2025 den Tod ihrer Mutter verkraften. Die Schauspielerin erklärte damals, dass ihre Trauer auch körperliche Auswirkungen habe und sie deshalb deutlich an Gewicht verloren habe.
Zudem leidet Beckinsale nach eigenen Angaben am Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS).
Link zu Caroline Flack lässt aufhorchen
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein Link auf ihrem Instagram-Profil. Er führt zu einem BBC-Artikel über den Tod der britischen Moderatorin Caroline Flack, die sich 2020 das Leben nahm.
Auch Flack war vor ihrem Tod massiver öffentlicher Kritik ausgesetzt.
Was Kate Beckinsale mit ihren aktuellen Posts ausdrücken möchte, ist bislang unklar. Eine Erklärung der Schauspielerin zu den rätselhaften Nachrichten liegt derzeit nicht vor.
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