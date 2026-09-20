Nagelsmann feiert mit seiner Lena auf der Wiesn

Nach seinem WM-Aus mit der DFB-Elf zeigt sich Julian Nagelsmann wieder in der Öffentlichkeit – und zwar auf der Wiesn. Gemeinsam mit Ehefrau Lena genoss der Ex-Bundestrainer den Trachtenumzug und ließ sich auf einer Kutsche über das Oktoberfest chauffieren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Lederhose, weißes Hemd, Weste und Janker: Julian Nagelsmann präsentierte sich beim Oktoberfest ganz klassisch. Dazu trug der 39-Jährige eine Sonnenbrille und Ohrringe auf beiden Seiten.

Auf der Kutsche genoss er den Wiesn-Besuch sichtlich entspannt. Immer an seiner Seite: seine Ehefrau Lena. Auch sie zog mit ihrem neuen Look die Blicke auf sich.

Lena überrascht mit neuem Look

Während Lena Nagelsmann bei der WM im Sommer noch lange Haare trug, erschien sie auf der Wiesn mit einem schicken Bob. Auch ihr Dirndl sorgte für Aufmerksamkeit.

Die Schleife war auf der rechten Seite gebunden – traditionell ein Zeichen dafür, dass eine Frau vergeben, verlobt oder verheiratet ist.

Für Nagelsmann ist das Oktoberfest ein echtes Heimspiel. Der gebürtige Landsberger stammt aus Oberbayern und ist mit München bestens vertraut.

2022 noch mit Freundin auf der Wiesn

Der aktuelle Wiesn-Auftritt erinnert auch an Nagelsmanns ersten großen Oktoberfest-Besuch im Jahr 2022. Damals war er noch Bayern-Trainer und saß im Käfer-Zelt, während der Rekordmeister bereits mit sportlichen Problemen kämpfte.

Nur ein halbes Jahr später war seine Zeit beim FC Bayern vorbei. Lena blieb dagegen an seiner Seite. Damals noch seine Freundin, heute seine Ehefrau.

Heimliche Hochzeit im Salzburger Land

Erst Anfang des Jahres gaben sich Nagelsmann und Lena heimlich das Ja-Wort. Die Hochzeit fand im engsten Familienkreis im Hotel Forsthofgut in Leogang im Salzburger Land statt.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2022 in München, als Nagelsmann noch Trainer des FC Bayern war. Lena arbeitete damals als BILD-Reporterin.

Für Nagelsmann ist es die zweite Ehe. Zuvor war er 15 Jahre mit seiner Jugendliebe Verena zusammen, mit der er zwei Kinder hat. Nach der Scheidung im Juni 2024 ist dieses Kapitel abgeschlossen.

Auf der Wiesn zeigt sich nun vor allem eines: Nagelsmann und Lena genießen ihr neues Leben als Ehepaar – ganz entspannt zwischen Lederhose, Dirndl und Oktoberfest-Trubel.