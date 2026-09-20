Heinz Hoenig sagt 75. Geburtstagsparty ab

Es sollte ein ganz besonderer Geburtstag werden. Doch aus der großen Feier zum 75. Geburtstag von Heinz Hoenig wird nichts. Nach seinem jüngsten Klinik-Aufenthalt fühlt sich der Schauspieler noch nicht fit genug und sagt die geplante Sause in Hamburg ab.

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Gemeinsam mit seiner Ehefrau Annika wollte Hoenig aus Blankenburg im Harz nach Hamburg reisen. Ein Hotel in Harburg war bereits gebucht, auch eine romantische Hafenrundfahrt mit einer Barkasse war geplant.

Am Abend sollte dann die große Überraschung folgen: In seinem früheren Stammlokal "Zwick" war eine Feier vorbereitet worden. Wirt Uli Salm hatte einen Teil des Lokals reserviert, eine Geburtstagstorte und ein Überraschungsgeschenk organisiert.

Auch Schauspielerin Jenny Elvers gehörte zum Planungskomitee. Sie ist seit vielen Jahren mit Hoenig befreundet.

"Gesundheit geht vor"

Seine Ehefrau Annika erklärte gegenüber BILD, die Feier sei als Überraschung für ihren Mann geplant gewesen. Doch nun müsse Hoenig sich schonen.

Deshalb wird der 75. Geburtstag zunächst nur im kleinen Kreis zu Hause in Blankenburg gefeiert. Die große Party soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Auch Jenny Elvers zeigte Verständnis für die Absage: Es sei vollkommen verständlich, dass die Feier in dieser Form nicht stattfinden könne. "Gesundheit geht vor", sagte sie zu BILD.

Erneuter Klinik-Aufenthalt

Hoenig kämpft bereits seit Frühjahr 2024 mit schweren gesundheitlichen Rückschlägen. Unter anderem musste er wegen eines Lochs in der Speiseröhre behandelt werden.

© Getty Images

Am 13. September wurde der Schauspieler schließlich mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg gebracht. Grund waren Probleme mit seinem Stent. Hoenig kam auf die Intensivstation, nach kurzer Zeit gab es jedoch Entwarnung.

Party soll im Oktober nachgeholt werden

Ganz verzichten müssen Hoenig und seine Freunde auf die Feier aber offenbar nicht. Nach BILD-Informationen soll die Reise nach Hamburg Mitte Oktober nachgeholt werden.

Dann feiert "Zwick"-Wirt Uli Salm mit seiner Band Rudolf Rock & die Schocker das 50. Jubiläum. Dabei soll nicht nur nachträglich auf Hoenigs Geburtstag angestoßen werden.

Die große Hamburg-Party ist damit lediglich verschoben – und soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.