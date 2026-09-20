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Kickl geht diese Woche mit Gemüse-Traktor auf Tour

Ein Mann im Anzug winkt auf einer Bühne und blickt lächelnd nach vorne.
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER
FPÖ-Chef Herbert Kickl geht ab dem 26. September auf große Tour durch Österreich. Im Herbst will er alle Bundesländer besuchen.
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Herbert Kickl geht auf Tour. Unter dem Motto "Wir sind für Euch da!" bewerben die Freiheitlichen ab dem 26. September österreichweit ihre Politik.

Start ist in Osttirol und Kärnten, das Finale vor der Parteizentrale in Wien am Nationalfeiertag, wie Generalsekretär Michael Schnedlitz am Montag in einer Pressekonferenz ankündigte.

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Michael Schnedlitz. © oe24

"Sorgen anhören"

Bei insgesamt zehn Terminen will sich Kickl wieder unters Volk mischen und sich die Sorgen der Bevölkerung anhören, wie es Schnedlitz ausdrückte. "Wenn man den Sommer so betrachtet, könnte man denken, die Menschen stehen alleine da. Dem ist aber nicht so", meinte der blaue Generalsekretär, der auch offiziell Heimatschutzsprecher seiner Partei ist. "Herbert Kickl geht wieder auf Tour - und zwar nicht gegen die Menschen, sondern mit den Menschen."

Kritik an Kanzler-Tour

Ein älterer Mann im Anzug schaut ernst in die Kamera, unscharfer Hintergrund.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). © APA/HELMUT FOHRINGER

Noch bevor Kickl auf Tour geht, schoss sich Schnedlitz auf die Österreich-Tour von Kanzler Stocker im Sommer ein, die der Steuerzahler bezahlt habe, so der blaue General. Die ÖVP sei "Lichtjahre von der Lebensrealität der Menschen entfernt". Mit dessen stark kritisierten Aussagen zur Kinderbetreuung habe die Volkspartei "ihr wahres Gesicht gezeigt". Zudem seien die Veranstaltungen "rein vom Steuerzahler" finanziert worden.

Mit Gemüsetraktor auf Österreich-Tour

Zum Plan der Kickl-Reise durch Österreich gehört auch: Bei jeder Kickl-Veranstaltung soll ein Gemüsetraktor von Bauern vor Ort sein, dessen Inhalt dann verteilt werde.

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