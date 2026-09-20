Salzburg: ÖVP hat neuen Landeshauptfrau-Stellvertreter

Salzburger Landesregierung: ÖVP-Klubobmann Mayer folgt auf Schnöll.

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Das Parteipräsidium der Salzburger ÖVP hat am Sonntagabend über die Nachfolge von Landeshauptfraustellvertreter Stefan Schnöll in der Landesregierung entschieden. Ihm wird der ÖVP-Klubobmann im Salzburger Landtag, Wolfgang Mayer, folgen. Wie Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Karoline Edtstadler in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Abend betonte, gehen mit dem Schritt auch Verschiebungen bei der Ressortverantwortlichkeiten einher.

Mayer erhält als künftiger Landesrat und LHStv. zum Verkehr die Finanzen hinzu. Die Agenden für Kunst, Kultur und Museen gehen an Landesrätin Daniela Gutschi über. Im Gegenzug erhält Mayer von ihr das große Ressort Gesundheit. Die Agenden von Tourismus wird in Zukunft die Landeshauptfrau übernehmen. Wie Edtstadler betonte, wurde FPÖ-Chefin Marlene Svazek bereits über die Entscheidung informiert.

"Es ist keine Selbstverständlichkeit, eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl auf einen rasch fahrenden Zug aufzuspringen", zollte Edtstadler Mayer Respekt. Der 47-Jährige gilt als Politprofi, er verfügt über langjährige Erfahrung und war unter Wilfried Haslauer der wichtigste Parteistratege der ÖVP Salzburg. "Ich werde den Job so lange wie erforderlich und so gut wie möglich erledigen", sagte er am Sonntag in einer ersten Stellungnahme. Er freue sich, so zukunftsträchtige und entscheidende Ressort mitverantworten zu können. Und: "Ich traue mir die Aufgaben zu."

Der 38-jährige Stefan Schnöll hat erst am Samstag sein Ausscheiden aus der Politik angekündigt. Er werde noch das Doppelbudget 2027 und 2028 fertig verhandeln und im Amt bleiben, bis dieses beschlossen ist. Schnöll wechselt in die Privatwirtschaft. Wolfgang Mayer soll am 4. November im Salzburger Landtag als neuer Landesrat und Landeshauptfraustellvertreter gewählt werden.

Als ÖVP-Klubobmann wird der langjährige Landtagsabgeordnete Hans Scharfetter auf Mayer folgen. Wer im Landtag nachrückt, soll in den nächsten Tagen geklärt werden.