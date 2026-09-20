AfD und Pippi Langstrumpf

Ein Politik-Kommentar von Josef Cap zur Welt der rückwärtsgewandten AfD, die in Deutschland Wahlsiege einsammelt.

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"Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt", singt Pippi Langstrumpf. Irrealerweise möchte die AfD, dass Deutschland aus der Eurowährung aussteigt.

Gerade jetzt im Versuch vieler "Eurostaaten" sich aus der Abhängigkeit von der Leitwährung US-Dollar schrittweise zu entfernen, würde dies, Emanzipationsversuche des Euro schwächen und Deutschland großen, wirtschaftlichen Schaden zu fügen. Ironisch könnte man meinen, dass die AfD mit ihrem Retrokurs Sympathien für Elemente einer Tauschwirtschaft entwickeln könnte.

Ob diese Welt, außer der AfD, noch jemanden gefällt, ist nicht anzunehmen. Aber wenn schon Flucht aus der Vernunft, dann fordert die AfD auch gleich den Austritt Deutschlands aus der EU. Etwas das in Großbritannien längst umstritten und nicht mehr mehrheitsfähig ist. Mit "Einsam statt Gemeinsam" kann man natürlich den extremen wirtschaftlichen Wettbewerb mit den globalen Volkswirtschaften nicht bestehen. Auch wenn diese Welt der AfD nicht gefällt.

Remigrationsforderung

Besonders liegt die AfD mit ihrer Weltsicht bei der Forderung nach Remigration neben der Wirklichkeit. In einer Welt in der Arbeit und Kapital international verflochten sind, ist besonders das Abziehen qualifizierter, mit Migrationshintergrund ausgestatteter Arbeitskräfte natürlich wirtschaftsschädigend. Verwunderlich ist dabei, dass sich nicht schon längst mehr Wirtschaftstreibende gegen diese Remigrationsforderung der AfD gewandt haben. Diese Welt einer rassistischen Auslese, wie sie der AfD gefällt, gefährdet in Deutschland den Wirtschaftsstandort und auch das Wirtschaftswachstum.

Besonders rückwärtsgewandt ist die "AfD-Welt", wenn ihr eine Rückkehr zur Atomenergie gefällt. Risiko, Kosten und alternative Energieformen sind in ihrer Welt kein Faktor.

Damit sie nicht brutal mit der Wirklichkeit durch öffentliche-rechtliche Medien konfrontiert werden, möchten sie eben diese möglichst mundtot machen.

Ob diese Welt inklusive die "Putin-Nähe" nach eintauchen in die reale Politik-Welt am Ende des Tages wirklich allen 44%-AfD-Wähler:innen gefallen wird, ist mehr als unsicher.

Irgendwie drängt sich nach nur einigen aufgezählten AfD-Forderungen der Gedanke auf, ob Pippi Langstrumpf in einem der AfD betreffenden Lied nicht doch singen würde: "Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt – aber ohne AfD".