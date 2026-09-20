Staatsspitze will in NYC jetzt punkten

Als UN-Sicherheitsratsmitglied bei UN-Versammlung mit Trump. Ein Politik-Insider von oe24-Politik-Chefredaketurin Isabelle Daniel.

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"Österreich sitzt am entscheidenden Tisch", freut sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Tatsächlich: 2027 und 2028 wird Österreich einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat haben – dem an sich einzig relevanten Gremium der UNO.

Mit Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger nehmen denn auch gleich drei politische Spitzen-Repräsentanten Österreichs an der 81. UNO-Generalversammlung in New York teil.

Die offizielle Eröffnung ist für Dienstag geplant. Bundespräsident und Bundeskanzler sollten bereits am Samstag nach New York fliegen. Die Außenministerin hat in New York jedenfalls ein Marathon-Programm vor sich mit informellen Treffen und Veranstaltungen, etwa "zur Regulierung von autonomen Waffensystemen".

Zudem wird sie gleich zwei Reden im Rahmen der UNO-Generalversammlung halten. Van der Bellen wiederum ist beim Empfang der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt – mit Gastgeber Donald Trump – als Gast wohl dabei. Auch der Bundeskanzler soll wohl Kollegen treffen. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hat seine Teilnahme wahlbedingt kurzfristig abgesagt.

Das Motto der UN-Versammlung ist übrigens "Vertrauen zurückgewinnen". Na dann.