15 positive Fälle bei der Admira

Hiobsbotschaft in der Südstadt! Die Admira hat vor dem letzten Saisonspiel mehr als ein Dutzend Coronafälle zu verzeichnen.

Beim Tabellenvorletzten der Bundesliga gab es im Zuge der routinemäßigen Corona-Tests 15 positive Ergebnisse. Weitere Fälle sind nicht ausgeschlossen. Bereits am Freitag steht mit der Partie daheim gegen Altach das letzte Saisonspiel auf dem Programm. Ob und wie die Partie stattfinden wird ist noch unklar. Am wahrscheinlichsten werden die Südstädter die Startelf mit Nachwuchsspielern auffüllen müssen.

Termin-Chaos droht

Sportlich gesehen geht es in der Partie „nur“ noch um drei Punkte. Beide Vereine haben bereits den Klassenerhalt in der Tasche, beide können es auch nicht mehr in das Europa League Play-Off schaffen. Eine Absage möchte die Bundesliga auf jeden Fall vermeiden, um ein Terminchaos mit den Relegations- bzw. Play-off Spielen zu verhindern.