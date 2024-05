Graz ist unsere neue Fußball-Hauptstadt

Sturm Graz steht vor dem Double-Coup und der GAK feiert den historischen Wiederaufstieg - Graz ist die neue Fußball-Hochburg des Landes.

Graz ist die neue Fußball-Hauptstadt Österreichs. Während Sturm Graz nur noch ein Sieg zum Double (Meister & Cup-Sieg) fehlt, hat der GAK am Sonntag den Aufstieg in die Bundesliga fixieren können.

Während das „rote Graz“ erstmals seit 2007 in das heimische Fußball-Oberhaus zurückkehrt, kann sich der Stadtrivale am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-LIVETICKER) beim LASK zum Meister krönen. Damit würden auch die drei größten Fußball-Titel des Landes in die steirische Landeshauptstadt wandern.

„Wir ziehen das noch durch die zwei Spiele“, tönte Sturm-Verteidiger Gregory Wüthrich. Das 1:1 im Derby gegen Hartberg war laut Torschütze Omar Kiteishvili „ein Charaktertest. Es passiert nicht zufällig, dass wir diesen einen Punkt holten.“

Grazer Rathausplatz wird zur Party-Zone

Während für den 19. Mai im Hintergrund die Vorbereitungen auf die große Double-Party am Grazer Rathausplatz bereits laufen, müssen sich die GAK-Anhänger für ihre Party noch gedulden. Eine Woche später, am Samstag den 25. Mai (17.30 Uhr, live ORFsport+) steigt in der Merkur Arena das letzte Zweitliga-Spiel gegen Kapfenberg, ehe man den „kleinen Teller“ überreicht bekommt. In der neuen Saison warten dann zumindest zwei Stadt-Duelle auf die Grazer Traditionsvereine. In den bisherigen 137 Grazer Stadtduellen hat der GAK mit einen Sieg mehr (48), diese Bilanz will der Meister unbedingt vergessen.