LASK braucht bei Fiorentina ein perfektes Spiel

Ausgerechnet gegen den Finalisten der vergangenen zwei Conference-League-Saisonen, die Fiorentina, muss der LASK am Donnerstag in Florenz punkten, um die Chance auf das Überwintern im Europacup zu bewahren. Mit nur zwei Punkten aus vier Spielen stehen die Linzer unter Zugzwang.

Am Donnerstag (18:45 Uhr, live auf ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) steht der LASK in der Conference League vor einer gewaltigen Herausforderung. Gegen den italienischen Top-Club Fiorentina benötigen die Linzer dringend Punkte, um sich die Chance auf das Überwintern im Europacup zu bewahren. Mit nur zwei Zählern aus vier Spielen ist der Druck groß. Spielmacher Robert Zulj und Trainer Markus Schopp fordern ein „perfektes Spiel“.

LASK: Letzte Chance im Play-off-Rennen

Für den LASK ist klar: Ohne Punkte in Florenz wäre der Traum vom Aufstieg in weite Ferne gerückt. Mit einem Sieg könnten die Linzer hingegen beim Heimspiel gegen Vikingur Reykjavik (19. Dezember) alles in der eigenen Hand behalten. „Wir wissen, dass die Aufgabe schwer wird, aber wir glauben daran, dass in einem Spiel alles möglich ist“, betonte Zulj, der mit seiner Mannschaft „All-in“ gehen will.

Fiorentina: Zwischen Liga und Europacup

Die Fiorentina, Conference-League-Finalist der letzten beiden Jahre, ist in der Serie A stark unterwegs und rangiert auf Platz vier. In der Conference League haben die „Viola“ den Aufstieg fast sicher und könnten gegen den LASK Stammspieler schonen. Dennoch bleibt die Aufgabe enorm, da die Italiener auch in der Breite stark aufgestellt sind. Trainer Raffaele Palladino möchte jedoch Kräfte sparen, da wichtige Ligaspiele bevorstehen.

Jungspund im Fokus: Lukas Jungwirth im Tor

Mit Jörg Siebenhandl gesperrt und Tobias Lawal noch nicht fit, wird der 20-jährige Lukas Jungwirth im Tor des LASK stehen. Trainer Schopp fordert „volle Konzentration und Engagement“ von jedem Einzelnen. „Wir müssen als Mannschaft über uns hinauswachsen“, so Schopp, der zugleich Unzufriedenheit mit der jüngsten Einstellung einiger Spieler andeutete.

Historische Dimension

700 LASK-Fans werden in Florenz dabei sein, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Die Fiorentina bleibt ein harter Brocken, auch wenn Stars wie Cristiano Biraghi und Marin Pongracic fehlen. Ob der LASK seine letzte Chance im Play-off-Rennen nutzt, entscheidet sich in einem der schwersten Spiele der Saison.

Am Donnerstag heißt es für die Linzer: alles oder nichts!