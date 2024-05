Dach der Hütteldorfer steht in lichterlohen Flammen

Nach der Cupfinal-Pleite gegen Sturm Graz droht Rapid jetzt auch noch in der Liga der Rückfall.

Für Rapid regnete es zuletzt vier Niederlagen in Folge. Dreimal ist Sturm Graz dieses Schlechtwetter bei den Hütteldorfern zuzuschreiben. Das bittere 0:5 gegen den LASK am Sonntag war ebenfalls ein dunkler Moment für die Rekordmeister.

Zweite Cupfinal-Pleite innerhalb von zwölf Monaten

Mit der Pleite im Cupfinale gegen Sturm erlosch jede Chance auf einen Titel für die "Grün-Weißen". Rapid-Trainer Klauß brannte nach der Endrunde vor Wut über Schiedsrichter Sebastian Gishamer. "Ein Cupfinale so als Schiedsrichter zu entscheiden, ist absoluter Wahnsinn", machte Klauß seinem Ärger über ein nicht gegebenes Foul an Leopold Querfeld Luft. Doch nicht nur das zweite verlorene Cupfinale innerhalb von zwölf Monaten müssen die Wiener verkraften.

In der Liga ist Zittern angesagt

Auch in der Liga sieht es alles andere als blendend aus, denn der Fokus der Mannschaft lag die letzten Wochen auf dem Cup. Sollten die Rapidler am Sonntag (17 Uhr, Sky), wenn sie Serienmeister RB Salzburg in Wien empfangen, als Verlierer aus dem Spiel gehen, droht ein Rückfall auf den sechsten Platz.

Ob drei Runden vor Schluss noch einmal die Sonne für Rapid scheint, wird sich noch zeigen.