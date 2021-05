Paukenschlag! Admira trennt sich von Franz Wohlfahrt +++ Neuer Sportdirektor wird Ketelaer.

Die Südstädter trennen sich einen Tag nach dem letzten Saison-Spiel mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Ein Nachfolger steht auch bereits fest: Marcel Ketelaer, der bis August 2020 beim SKN St. Pölten als Sportkoordinator tätig war, übernimmt künftig das Amt des Sportdirektors.

"Dies ist das Ergebnis intensiver Gespräche der Vereinsführung unter Mithilfe von Jochen Seuling, Flyeralarms Head of Strategie und Entwicklung, der für eine engere Verzahnung zwischen dem FC Flyeralarm Admira und den Würzburger Kickers sorgen soll. Beide Vereine wollen in Zukunft noch mehr die Ausbildung von Akademiespielern und den nachhaltigen Einbau von jungen Talenten forcieren", heißt es in einer Klub-Aussendung.