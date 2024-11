Völlig verändert! Adele wagt unerwarteten Haarwandel

Adele ist sich optisch in den letzten Jahren treu geblieben. Vor allem bei ihrer Frisur scheut die Sängerin Style-Experimente. Doch nun überrascht sie mit einem unerwarteten Haarwandel.

Zwar hat Adele in den letzten Jahren eine große optische Veränderung hingelegt, doch eins war immer gleich: ihre Frisur. Die wallende Mähne, die ihr über die Schultern fiel, wurde zu ihrem Signature-Look. Doch jetzt hat die „Hello“-Interpretin offenbar genug und trennt sich von ihrem Markenzeichen. Am Wochenende präsentierte die 36-Jährige bei einem ihrer letzten Auftritte in Las Vegas eine brandneue Frisur.

Adele erstrahlt in Hellblond

Seit November 2022 steht die Musikikone jedes Wochenende auf der Bühne ihrer Show in Las Vegas. Doch Ende November dieses Jahres soll die Erfolgsshow ein Ende finden. Bei einem ihrer letzten Auftritte in ihrer gefeierten Konzertreihe „Weekends with Adele“ im Colosseum des Caesars Palace überraschte Adele ihre Fans mit einem dramatischen Stilwechsel: Sie trat mit eisblonden Haaren und einem futuristischen Outfit auf. Von ihrer gewohnten warmen Haarfarbe war keine Spur mehr zu sehen – stattdessen glänzte ihre voluminöse Mähne in einem kühlen Platinblond.





Doch nicht nur ihre neue Frisur sorgte für Begeisterung. Adele, die bei ihren Live-Auftritten normalerweise schlichte, figurbetonte schwarze Kleider bevorzugt, wählte dieses Mal ein außergewöhnliches Ensemble: Die Sängerin trug eine silberne Satinjacke mit Taillengürtel und schwarze Schlaghosen. Ein metallisches Halsband und dramatische Ohrringe rundeten ihren glamourösen Look perfekt ab.

Die Inspiration hinter dem Stilwechsel

Adele hat diesen Look nicht zufällig gewählt. Unter den anwesenden Zuschauern befand sich nämlich die Schauspielerin Meryl Streep, die offenbar als Inspirationsquelle diente. Adeles Outfit erinnerte stark an das Styling der Kultfigur Madeline Ashton, die Streep in der Komödie „Der Tod steht ihr gut“ aus dem Jahr 1992 spielte.

Von der Kleidung über die Accessoires bis hin zu den eisblonden Haaren waren die Parallelen unübersehbar. Viele Fans vermuten daher, dass Adele mit ihrem neuen Look eine Hommage an die beliebte Filmfigur und an Meryl Streep selbst inszenierte, die sich von der Darbietung der Sängerin sichtlich gerührt zeigte.

Adele legt Pause ein

Bei einem Auftritt in München Anfang des Jahres verriet Adele, dass sie eine musikalische Pause einlegen will, um sich mehr auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Kürzlich ließ sie außerdem durchblicken, dass sie plant, ihr 58 Millionen Dollar teures Haus in Los Angeles in ein Refugium für Katzen zu verwandeln – ein Traumprojekt für die vielen Tiere, die sie in Zukunft adoptieren möchte.