Adele, bist das wirklich du? Popstar kaum wiederzuerkennen

Das mussten selbst eingeschworene Fans zweimal hinschauen. Superstar Adele postete auf Instagram eines ihrer seltenen Fotos von sich und überraschte damit alle. Dass die 32-jährige Britin in den letzten Monaten ihr Äußeres um 180 Grad verändert hat, ist hinlänglich bekannt. Mit einer strikten Programm soll sie 45 Kilo abgenommen haben.

© Reuters So kannte man Adele bisher.

In dem neuen Schnappschuss ist aber nicht nur ihr erschlankter Körper neu. Auch durch die neue Frisur wirkt sie komplett verändert. Früher bekannt für mächtige Hochsteckfrisurenm, zeigt sie sich hier ganz natürlich mit Locken. Eines blieb aber gleich: das breite Grinsen.

Dabei sollte das Posting nicht etwa ihren neuen Look bewerben, sondern eine Kollegin. Adele lobte nämlich das neue visuelle Album von Beyonce "Black is King", das erst vor wenigen Tagen auf Disney+ erschien. "Danke Königin, dass dur uns alle durch deine Kunst so geliebt fühlen lässt", schreibt Adele dazu.