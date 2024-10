× Wilde Löwenmähne: Angelina Jolie überrascht mit Lockenpracht

Angelina Jolie überraschte am roten Teppich mit einem neuen Look. Statt ihrer typischen glatten und glänzenden Frisur trug sie eine wilde, voluminöse Lockenpracht.

Bei der Premiere ihres neuen Films „Maria“ präsentiert sich Angelina Jolie mit einem Look, der direkt aus den glamourösen 1980er Jahren zu stammen scheint. Der Hollywood-Star zeigte sich in einer ungewohnt voluminösen Lockenpracht, die ihr sonst so glattes Haar in eine wilde Löwenmähne verwandelte.

Angelina Jolie zeigt sich mit wilder Löwenmähne

© Getty Images ×

Neben der voluminösen Lockenpracht zog vor allem ihr leuchtend roter Lippenstift alle Blicke auf sich. Die 49-Jährige trug dazu ein glamouröses, goldschimmerndes Abendkleid, das sie mit einem schwarzen, locker fallenden Mantel mit weiten Ärmeln kombinierte. Dezente Perlenohrringe und ein intensiver, roter Nagellack rundeten den Look perfekt ab.

Jolies mutiger Style-Wandel passt perfekt zum aktuellen Trend, der sich vom beliebten „Sleek Look“ abhebt und mehr auf Natürlichkeit, Volumen und individuelle Haarstruktur setzt.

Angelina Jolies Rolle als Opernstar

In ihrem neuen Kinofilm „Maria“ schlüpft Angelina Jolie in die Rolle des Opernstars Maria Callas, die mit nur 53 Jahren an einem Herzinfarkt verstarb. Das Biopic, inszeniert vom renommierten Regisseur Pablo Larraín, erzählt das bewegte Leben einer der größten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts nach. Larraín, der bereits mit „Jackie“ und „Spencer“ aufsehenerregende Porträts beeindruckender Frauen auf die Leinwand brachte, widmet sich mit „Maria“ einem weiteren faszinierenden Charakter. Das Drehbuch stammt von dem gefeierten Autor Steven Knight, was die Vorfreude auf das Werk noch zusätzlich steigert.

© Getty Images ×

Bei der Weltpremiere im August in Venedig wurde der Film vom Publikum begeistert aufgenommen und mit achtminütigen Standing Ovations gefeiert. In den USA kommt „Maria“ am 27. November in ausgewählte Kinos und wird ab dem 11. Dezember über Netflix gestreamt. Hierzulande müssen sich die Zuschauer noch ein wenig gedulden: In Österreich ist der Kinostart für Februar geplant.

Wartet der nächste Oscar auf Jolie?

Angelina Jolie könnte mit ihrer neuen Rolle bereits als heiße Anwärterin für den nächsten Oscar gelten – zumindest, wenn es nach ihren Fans geht. Auf den sozialen Medien sorgt der Trailer zu „Maria“ für großes Aufsehen und heizt die Vorfreude an. Zahlreiche User äußern sich begeistert über Jolies Darbietung und sind sich einig, dass ihre Performance eine Auszeichnung verdient. „Der Trailer zu Maria ist einfach wunderschön. Ich habe genug gesehen – gebt Angelina Jolie schon den Oscar!“, schrieb ein begeisterter Fan.