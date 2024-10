× Frisuren-Trends im Herbst: Das sind ist die Lieblingsfrisuren der Stars

Bei jedem Wechsel der Jahreszeiten reizt es uns, eine neue Frisur auszuprobieren. Der Herbst bietet dafür die ideale Gelegenheit, denn er bringt eine Vielzahl frischer Trends mit sich.

Der Herbst ist da und bringt neben neuer Mode auch frische Haartrends mit sich. Ob Sie sich nach einer kleinen Veränderung sehnen oder direkt eine komplett neue Frisur ausprobieren möchten – in dieser Saison ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Stars machen es vor und präsentieren die angesagtesten Looks, die jetzt im Trend liegen.

Die größten Frisuren-Trends für den Herbst

Shag-Style

Diesen Herbst kommt eine Trendfrisur aus den 90ern wieder zurück: der Shag. Damals machte Madonna, die unangefochtene Pop-Queen, diesen Look zum absoluten Must-have. Dass der Shag noch immer nichts von seiner Ausstrahlung eingebüßt hat, beweist Kendall Jenner. Mit ihrer neuen, frischen Blondierung präsentiert sie die Frisur in moderner Form: sanfte Wellen, ein lässiger Mittelscheitel und durchgestufte Längen. Die leicht „messy“ gestylten Spitzen verleihen der Herbstfrisur einen extra Coolness-Faktor-

Hush-Cut

Der Hush Cut stammt ursprünglich aus Korea, er hat aber bereits bei uns an Beliebtheit gewonnen. Dieser Haarschnitt besticht durch seine charakteristischen Curtain Bangs und einen durchgehend stufigen Schnitt. Die kürzeren Strähnen umrahmen das Gesicht und heben es optimal hervor. Ein weiterer Vorteil: Der Hush Cut passt zu jedem Haartyp. Die verschiedenen Stufen verleihen feinem Haar mehr Volumen und Bewegung, während dickes Haar sanft ausgedünnt wird und dadurch weicher und leichter wirkt.

Bardot Bangs

© Getty Images ×

Dank Sabrina Carpenter feiern die Bardot Bangs derzeit ein großes Comeback. Inspiriert von der Ikone Brigitte Bardot der 60er-Jahre, vereinen diese Ponyfrisur Lässigkeit und Eleganz auf perfekte Weise. Charakteristisch für den Look ist ein weicher, voluminöser Pony, der in der Mitte leicht geöffnet ist und das Gesicht sanft umrahmt. Besonders schmeichelhaft wirken Bardot Bangs bei ovalen, herzförmigen oder runden Gesichtern, da der leicht offene Pony das Gesicht optisch streckt und so eine harmonische Balance schafft.

Butterfly-Bob

Diesen Herbst gehört der Butterfly Bob zu den beliebtesten Haarschnitten. Seinen Namen verdankt er der sanften Bewegung der Haare, die an die Flügelschläge eines Schmetterlings erinnert. Der Schnitt verleiht dem Haar Volumen und lässt es voller wirken. Charakteristisch sind die langen, fließenden Stufen, die viel Bewegung und Textur ins Haar bringen. Der Butterfly Bob ist nicht nur pflegeleicht und einfach zu stylen, sondern passt sich auch flexibel an jeden Haartyp und jede Gesichtsform an, was ihn besonders vielseitig macht.

Haarfarbentrend: Espresso-Braun

© Getty Images ×

Espresso-Töne sind in diesem Herbst ein absolutes Muss, denn das tiefe, satte Braun ist die Trend-Haarfarbe der Saison. Dezente warme Highlights setzen strahlende Akzente und verleihen der Farbe zusätzlichen Glanz. Das dunkle Braun wirkt besonders edel und lässt vor allem helle Augen intensiv leuchten. Das Beste daran: Espressobraun steht wirklich jedem! Bei gebräunter Haut sorgen warme Untertöne für eine harmonische Ausstrahlung, während Schneewittchen-Typen mit kühleren Nuancen besonders gut zur Geltung kommen.