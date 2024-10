Kaum erkannt: SO sieht Lily Collins nicht mehr aus

Den „Emily in Paris“-Star Lily Collins kennen wir eigentlich mit einem kurzen braunen Bob. Jetzt wagte die Schauspielerin allerdings eine radikale Typveränderung, mit der wir sie kaum wiedererkannt hätten.

Während sich Lily Collins in der erfolgreichen Netflix-Serie „Emily in Paris“ mit einem Pony zeigte, entschied sie sich privat für einen kastanienbraunen Bob-Schnitt. Doch damit ist jetzt Schluss. Zur Premiere ihres neuen Theaterstücks überraschte die 35-Jährige mit einem völlig neuen Look und war dabei kaum wiederzuerkennen.

Lily Collins trägt jetzt blonde Haare

In einem neuen Instagram-Post enthüllte die Schauspielerin ihre neue Haarpracht. Pünktlich zur Wintersaison hat sie ihren kinnlangen Bob gegen schulterlange blonde Locken ausgetauscht. Hier mussten wir zweimal hinschauen, um sicherzugehen, dass es sich bei der blonden Schönheit tatsächlich um Lily Collins handelt.





Hinter der drastischen Veränderung steckt ihre neue Rolle im Theaterstück „Barcelona“, das im Londoner „Duke of York’s“ Theater aufgeführt wird. In dem Stück von Bess Wohl spielt Lily die Hauptrolle an der Seite des Schauspielers Álvaro Morte. Die Fotos teilte sie direkt nach der Vor-Premiere, die ein voller Erfolg war. „Ich bin immer noch ganz aufgeregt nach der ersten Preview gestern Abend. Das Gefühl, unsere Show zum ersten Mal vor einem Live-Publikum zu spielen, werde ich niemals vergessen!“ schrieb Lily in den sozialen Medien.

Ihre Fans sind begeistert und in den Kommentaren wird sie mit Komplimenten überhäuft: „Du siehst fantastisch aus“ und „Die blonden Haare stehen dir unglaublich gut“, schreiben einige ihrer Follower.

Ist die blonde Mähne nur eine Perücke?

Schnell wurden Spekulationen laut, dass es sich bei Lilys Haartransformation lediglich um eine Perücke handelt.

Denn vor wenigen Tagen zeigte sich die Schauspielerin bei den Proben zum Theaterstück noch mit dunklen Haaren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit trägt Collins für das Stück nur eine Perücke, Fans können sich dennoch an den neuen Look gewöhnen, denn Lily Collins wird die nächsten zwölf Wochen auf der Bühne stehen.