Nach Pam Anderson: Auch Drew Barrymore verabschiedet sich von Make-up

Mit ihrem No-Make-up-Look inspiriert Pamela Anderson Frauen auf der ganzen Welt, die Schminke abzulegen. Auch Drew Barrymore nimmt sich die „Baywatch“-Ikone jetzt zum Vorbild.

Seit 2023 verfolgt Pamela Anderson eine ganz besondere Mission: Sie will sich ungeschminkt genauso wohlfühlen wie mit Make-up. Die Ex-Playmate verzichtet seitdem bei all ihren öffentlichen Auftritten komplett auf Schminke und begeistert mit einem natürlichen Look. Zuletzt als Gast bei der Drew-Barrymore- Show, wo sie nicht nur die Talkshow-Moderatorin und Schauspielkollegin Drew Barrymore, sondern auch das gesamte Publikum dazu inspirierte, Concealer, Foundation und Mascara für einen Tag beiseitezulegen und sich „au naturel“ zu zeigen.

Pamela Anderson als Vorbild: Drew Barrymore zeigt sich ungeschminkt im TV

„Das ist unsere ‚Bare is Beautiful‘-Episode“, verkündete die sichtlich begeisterte und perfekt gestylte Drew Barrymore, bevor sie plötzlich vor laufender Kamera zu Wattepads und Mizellenwasser griff, um ihr eigenes Make-up zu entfernen. Co-Moderatorin Valerie Bertinelli tat es ihr gleich, und gemeinsam traten sie ungeschminkt vor ein Millionenpublikum, um die Frau zu begrüßen, die sie zu diesem mutigen Schritt inspiriert hatte: Pamela Anderson.

In der besonderen Episode diskutierten die drei Frauen über den neuen No-Make-up-Trend. „Ist es nicht befreiend?“, fragte Anderson sowohl die Moderatorinnen als auch das Publikum, das ebenfalls ungeschminkt an der Show teilnahm. „Ich fühle mich endlich frei“, erklärte sie. „Es hat zwar eine Weile gedauert, und es war eine kleine Reise, aber am Ende sind wir doch alle unsere schärfsten Kritikerinnen.“

Bei der Paris Fashion Week 2023 zeigte sich Pamela Anderson das erste Mal ungeschminkt

Im weiteren Verlauf der Sendung fragte Schauspielerin Valerie Bertinelli, wie es zu Andersons erstem Auftritt ohne Make-up bei der Pariser Fashion Week 2023 kam. „Ich wollte mich daran erinnern, wer ich wirklich bin“, antwortete die 57-Jährige. In den 90er-Jahren galt sie als Sexsymbol - Rouge, Lippenstift und aufgeklebte Wimpern waren damals nicht wegzudenken. Heute zeigt sie sich völlig ohne Schminke und selbstbewusster denn je.

Doch als wäre die inspirierende Botschaft dieser drei ungeschminkten Beauties nicht schon genug, setzte Drew Barrymore noch einen drauf: Mitten im Gespräch nahm sie ihre Extensions heraus und leitete eine Diskussion über die Auswirkungen der Menopause auf das eigene Aussehen und Wohlbefinden ein. Barrymore erzählte, wie hormonelle Veränderungen bei ihr zu Haarausfall führten, und wie sie den Fokus zunehmend auf Selbstfürsorge statt auf äußere Perfektion legte. Anderson, Barrymore und Bertinelli sind jedenfalls drei Vorbilder, von denen wir uns viel abschauen können – oder in diesem Fall: weniger!