SPÖ braucht Konzepte

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

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Die Arbeiter wählen seit Jahrzehnten lieber FPÖ, die Angestellten mittlerweile auch, man ist also nicht mehr die Arbeitnehmerpartei, das war einmal. Die Partei tut aber noch immer so, als wäre sie das. In allen wesentlichen Bereichen, die einmal klassisch rote Themen waren, geht die Entwicklung in die falsche Richtung. Das Gesundheitssystem viel zu teuer und trotzdem vor dem Zusammenbruch, Zustand der Schulen ein Jammer, Wohnpreise explodieren, Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf, arbeitenden Menschen nimmt man viel zu viel weg und die sind natürlich zurecht angefressen, wenn sie super hohe Steuern zahlen, aber die Leistungen nicht mehr passen. Von den Problemen im Asyl- und Migrationsbereich ganz abgesehen.

All das wird (zurecht) auch der SPÖ zugeschrieben. Das Leben ist einfach sehr teuer geworden, die Perspektive ist negativ, Antworten auf die Fragen der Zukunft bekommt man von der SPÖ nicht (mehr). Wie bleibt mir mehr im Börsel? Wie macht Ihr Wohnen und Energie wieder leistbar? Wie löst Ihr das Asylproblem? Wie senkt Ihr die Steuern auf Arbeit? So lange da keine Antworten kommen, ist es völlig wurscht, ob da vorne Babler, Holzleitner oder Zeiler stehen. Konzepte!