Zitterparty für den ORF

Programm-Präsentation als große Fete ++ Politik zögert

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Dem ORF ging es schon einmal besser – derzeit ist die Anspannung groß rund um Sparzwänge, Gerichtsprozesse mit dem ehemaligen Generaldirektor Roland Weißmann und weiteren Vorwürfen rund um weitere ehemalige Top-Manager.

Ebenso groß ist die Spannung, wer sich diesen Donnerstag zur großen Programmpräsentation des ORF begibt. Geladen sind hunderte Gäste, Stars wie Christine Reiler, Silvia Schneider und Mirjam Weichselbraun haben zugesagt, wissen aber noch nicht, ob sie wirklich vorbeischauen werden. Armin Assinger dürfte eher nicht kommen, ihm wird Ärger auf den ORF nachgesagt. Auch in der Politik ist man verhalten.

In der SPÖ herrscht Funkstille, ob Medienminister Andreas Babler (schwänzte schon letztes Jahr) oder andere hohe Politiker hingehen werden. Aus dem ÖVP-Regierungskoordinationsbüro von Alexander Pröll heißt es, dass der Termin derzeit nicht auf der Agenda stehe. Fix abgesagt hat bereits ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler. "Ich helfe dem ORF beim Sparen", sagt er zu oe24. Laut seiner Aussage sei eine riesige Party geplant, "mit Buffet, Show-Acts und allerhand Party-Effekten trotz Sparzeiten".

Chefs Thurnher und Pig sind fix vor Ort

Am Küniglberg, wo das ORF-Zentrum steht, ist die Rede von dem wichtigen Effekt der Party für die Werbewirtschaft.

Mehr als 200 Millionen Euro wurden umgesetzt, Arbeitsplätze geschaffen, man wolle weiter die Wirtschaft antreiben: "Die ORF-Programmpräsentation ist seit vielen Jahren eine der wichtigsten Informationsveranstaltungen für die österreichische Werbewirtschaft."

Wer dann alles kommt, ist noch offen. Die Chefs Ingrid Thurnher und Clemens Pig sind fix vor Ort.