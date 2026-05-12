Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Illegale Daten & Nutzer-Sucht: Schwere Vorwürfe gegen Netflix
© getty/netflix

US-Ankläger

Illegale Daten & Nutzer-Sucht: Schwere Vorwürfe gegen Netflix

Von
12.05.26, 08:26
Teilen

Klage in Texas eingereicht - Streamingdienst: Halten uns an Gesetze

Der US-Staat Texas geht juristisch gegen den Streamingdienst Netflix vor. Die Staatsanwaltschaft wirft Netflix vor, illegal Nutzerdaten zu sammeln, wie aus einer am Montag (Ortszeit) eingereichten Klage hervorgeht.

Darin wird der Streaminganbieter außerdem beschuldigt, Techniken einzusetzen, die junge Zuschauer süchtig nach der Plattform machen sollen. "Wenn Sie Netflix schauen, beobachtet Netflix Sie", heißt es in der Klageschrift.

"Andere sensible Verhaltensdaten" 

Der Onlinedienst protokolliere Sehgewohnheiten und "andere sensible Verhaltensdaten" und stelle diese Werbekunden zur Verfügung. Die Strategie von Netflix bestehe darin, "die Texaner und ihre Kinder an den Bildschirm zu fesseln, um so viele Daten wie möglich zu sammeln", erklärte der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton. Daher habe der Streamingdienst seine Plattform "so konzipiert, dass sie süchtig macht". Paxton verwies insbesondere auf die "Autoplay"-Funktion, die nach dem Ende eines Videos sofort ein weiteres startet. Diese ist auf der Plattform standardmäßig aktiviert, kann aber jederzeit deaktiviert werden.

"Falsche und verzerrte Informationen" 

Netflix bezeichnete die Klage als unbegründet. Sie stütze sich "auf falsche und verzerrte Informationen", erklärte das Unternehmen. "Netflix nimmt den Datenschutz seiner Mitglieder ernst und hält sich überall, wo wir tätig sind, an die entsprechenden Gesetze."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen