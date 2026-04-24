Syrer (16 und 18) flüchteten nach Unfall mit fremdem Lieferwagen

Die Verdächtigen wurden nach der Crash auf einem Privatparkplatz in einer betreuter WG aufgespürt: Dabei flüchtet einer der beiden jungen Syrer aus dem Fenster - nach ihm wird gefahndet.

Wien. Ein Verkehrsunfall auf einem Privatgrundstück in der Felberstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat am Donnerstagabend die Polizei beschäftigt. Zeugen hatten zuvor einen lauten Knall gehört und einen schwer beschädigten Lieferwagen entdeckt, der ziemlich zerbeult auf der Seite lag. Zwei verletzte Gestalten waren laut Zeugen zuvor aus dem verunfallten Citroen Jumper geklettert und weggerannt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sie das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen hatten.

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Auf die Spur der Geflüchteten kamen die Ermittler einem 18-Jährigen und einem 16-Jährigen aus Syrien, weil sich eine Betreuerin einer Wohngemeinschaft für Jugendliche bei der Polizei gemeldet hatte. Die Sozialpädagogin berichtete der Exekutive, dass zwei ihrer Bewohner Blutspuren an den Armen aufgewiesen hätten. "Der ältere der beiden gab zu, in den Unfall verwickelt gewesen zu sein, sprang jedoch kurz darauf aus einem Fenster und flüchtete erneut", so Polizeisprecherin Irina Steirer. Der zweite Verdächtige erklärte, nicht im Fahrzeug gewesen zu sein - und konstruierte als Ausrede schnell ein ganz anderes Geschehen: Er sei von dem Lieferwagen erfasst und zu Boden gestoßen worden, nachdem der ältere Jugendliche die Kontrolle über das Auto verloren habe. Die Spuren am Unfallort passten jedoch so überhaupt nicht zu den Ausführungen des 16-Jährigen.

Die beiden Burschen wurden angezeigt. Nach dem 18-Jährigen wird gefahndet. Der Zulassungsbesitzer des unbefugt in Betrieb genommenen Fahrzeugs wurde über den Vorfall informiert. An dem Pkw entstand schwerer Sachschaden.