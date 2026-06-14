Unfall-Drama: 18-Jähriger stirbt bei Feuer-Crash

Ein Mitfahrer wurde lebensbedrohlich verletzt, zwei andere schwer.

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Ein 18-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Frontalunfall bei Enzesfeld (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Der Niederösterreicher wurde in seinem Auto eingeklemmt, das nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 67-Jährigen sofort Feuer fing, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Auch seine vier Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt, einer davon lebensbedrohlich und zwei schwer.

Unfall Enzesfeld © BFKDO Baden

Unfall Enzesfeld © BFKDO Baden

Laut Polizei dürfte der 18-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und dadurch in das entgegenkommende Auto gekracht sein. Ein Zeuge konnte drei Mitfahrer noch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten, den jungen Lenker jedoch nicht mehr. Der vierte Mitfahrer wurde beim Zusammenstoß aus dem Auto geschleudert und lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Wiener AKH geflogen.

Unfall Enzesfeld © BFKDO Baden

Unfall Enzesfeld © BFKDO Baden

Der 67-jährige Lenker des entgegenkommenden Pkw und seine beiden Mitfahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Landesklinikum Baden gebracht. Die L4024 war während des Einsatzes viereinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt.