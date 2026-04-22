Aufregung um Syrer (17 und 28) mit Macheten im Supermarkt

Gleich zwei bedenkliche Vorfälle mit Syrern und Macheten gab es in Wien und in Klagenfurt. Ein 17-Jähriger hatte das Buschmesser in der Sportasche, ein älterer Landsmann in Kärnten suchte mit einer ähnlichen Hiebwaffe in der Hand einen Supermarkt nach einem Mann ab, den er töten wollte.

Wien, Ktn. Zuerst die beängstigenden Szenen in Klagenfurt: Mit einer Machete bewaffnet suchte laut Polizeibericht ein Syrer in Klagenfurt nach einem Opfer, das er angeblich töten wollte. Angeblich hatten Stimmen ihm im Kopf gesagt, dass er bei einer ganz bestimmten Person zuschlagen sollte. Da sich der Mann jedoch nicht im Lokal - einem Wettcafé, befand, verließ er das Lokal, vor dem er die Waffe noch abgelegt hatte, wieder. Danach irrte in einen Supermarkt und bedrohte dort Kunden und Angestellte mit der Machete in der Hand. Die Exekutive konnte den 28-Jährigen festnehmen, zum Glück wurde niemand verletzt. Der Machetenschwinger wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.

Auf freiem Fuß dagegen kam ein 17-jähriger, wegen diverser Delikte bereits amtsbekannter Syrer davon, der ebenfalls ein Faible für Macheten(drohungen) hat, davon: Der Jugendliche soll mit zwei 13-jährigen Komplizen versucht haben, in einem Supermarkt in Kaisermühlen hochprozentige alkoholische Getränke und Lebensmittel zu stehlen- und wurde prompt erwischt.

Im Zuge der Durchsuchung der Verdächtigen fanden die alarmierten Polizeibeamten das mutmaßliche Diebesgut. Obendrein befand sich in der Sporttasche des 17-jährigen Syrers ein Küchenmesser und eine Machete bzw ein Samuraischwert sowie mehrere original

verpackte Mobiltelefone, kabellose Kopfhörer und Ladegeräte, für die er keine Rechnungen vorweisen konnte.

Der gesamte Inhalt der Sporttasche wurde sichergestellt. Der Rädelsführer der Minibande wurde vorläufig festgenommen und gemeinsam mit den beiden abgängig gemeldeten 13-jährigen in eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht. Die beiden wurden in weiterer Folge ihren Obsorgeberechtigten übergeben. Der 17-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des Diebstahls angezeigt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.