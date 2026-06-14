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Horror-Crash

Junger Kärntner (22) stirbt auf der Flucht vor der Polizei

© Getty Images
Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht auf Sonntag im Bezirk St. Veit an der Glan ein Todesopfer gefordert.
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Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk kam nach einer Flucht vor einer Polizeikontrolle mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verstarb trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

Gegen 22.50 Uhr bemerkten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt auf der B 93 Gurktal Straße im Gemeindegebiet von Gurk ein abgestelltes Auto mit laufendem Motor. Als die Beamten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen wollten, setzte der Fahrer seine Fahrt plötzlich fort und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Weitensfeld.

Die Polizei nahm zunächst die Verfolgung auf, brach diese jedoch aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Fahrzeugs sowie der bereits bekannten Kennzeichen nach kurzer Zeit ab.

Wenig später entdeckten die Beamten auf der B 93 Schmutz sowie deutliche Fahr- und Bremsspuren auf der Fahrbahn. Bei der weiteren Nachschau fanden sie den Pkw in einer angrenzenden Wiese. Das Fahrzeug lag auf dem Dach und stand bereits in Flammen.

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Auto überschlagen

In der Nähe des Unfallwagens wurde der Fahrzeuglenker aufgefunden. Die Polizisten begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die gemeinsam mit der Feuerwehr sowie den eintreffenden Rettungs- und Notarztteams fortgesetzt wurden. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 22-Jährigen nicht mehr gerettet werden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verlor der Mann auf der B 93 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Straße ab, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich, bevor er in einer Wiese zum Stillstand kam.

Die Freiwillige Feuerwehr Gurk war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Brandbekämpfung sowie die Absicherung der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B 93 bis etwa 1 Uhr früh für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

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