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Vor Italien

Weißer Hai im Mittelmeer gesichtet

© Getty Images/Image Source
Taucher haben erstmals einen ausgewachsenen Weißen Hai lebend in seinem natürlichen Lebensraum im Mittelmeer gefilmt.
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Die spektakulären Aufnahmen entstanden zwischen Sizilien und Tunesien. Taucher der Meeresschutzorganisation Healthy Seas waren dort eigentlich unterwegs, um sogenannte Geisternetze von einem Schiffswrack zu entfernen, als plötzlich der riesige Raubfisch auftauchte.

Wissenschaftliche Sensation

Nach Angaben der beteiligten Organisation handelt es sich um die ersten bekannten Videoaufnahmen eines ausgewachsenen Weißen Hais in freier Wildbahn im Mittelmeer. Bisher stammten die meisten Erkenntnisse über die Tiere aus Beifängen oder von bereits verendeten Exemplaren.

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"Wie ein Lottogewinn"

Der Taucher Derk Remmers, der die Begegnung filmte, sprach von einem außergewöhnlichen Erlebnis. Die Wahrscheinlichkeit, einem Weißen Hai im Mittelmeer zu begegnen, sei statistisch geringer als ein Lottogewinn, erklärte er.

Warum der Fund so wichtig ist

Für Meeresbiologen liefern die Aufnahmen wertvolle neue Erkenntnisse über die bedrohte Hai-Art. Die Sichtung bestätigt, dass ausgewachsene Weiße Haie noch immer im Mittelmeer vorkommen – auch wenn sie nur äußerst selten beobachtet werden.

Weißer Hai vom Aussterben bedroht

Die spektakuläre Sichtung hat nicht nur für Begeisterung gesorgt, sondern auch die Bedeutung des Schutzes der Meere unterstrichen. Experten weisen darauf hin, dass Weiße Haie im Mittelmeer als vom Aussterben bedroht gelten. Zu den größten Gefahren zählen Überfischung sowie zurückgelassene oder verlorene Fischernetze.

Für die Wissenschaft sind die Aufnahmen deshalb besonders wertvoll. Bislang stammten viele Erkenntnisse über Weiße Haie im Mittelmeer aus Beifängen oder bereits verendeten Tieren. Die aktuelle Begegnung mit einem lebenden, ausgewachsenen Exemplar liefert nun wichtige neue Hinweise über die Verbreitung und das Verhalten der seltenen Raubfische.

Verändert der Klimawandel die Hai-Routen?

Forscher weisen zudem darauf hin, dass sich durch steigende Meerestemperaturen die Lebensräume großer Haiarten verändern könnten. Künftig könnten Weiße Haie deshalb häufiger in europäischen Gewässern auftauchen.

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