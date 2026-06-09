Elf Meter hohe Wellen überfluten Hauptstadt

In Neuseelands Hauptstadt Wellington sind am Dienstag hunderte Menschen vor einer Sturmflut mit elf Meter hohen Wellen in Sicherheit gebracht worden

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Wellingtons Bürgermeister Andrew Little rief für die südlichen Küstenvororte Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay und Breaker Bay den Notstand aus und forderte die Menschen auf, in höher gelegene Gebiete zu fliehen. Zurückbleibenden werde nicht geholfen.

Stormy seas pound the coastline in the Wellington suburb of Owhiro Bay on June 9, 2026. Hundreds of people were forced to evacuate their seaside homes on June 9 in New Zealand's capital as 11-metre high waves lashed the city's south coast. (Photo by Ben STRANG / AFP) © APA/AFP/BEN STRANG

Dienstagfrüh trat eine Evakuierungsanordnung in Kraft. Die Polizei beaufsichtige die Aktion und richtete Straßensperren ein, um zu verhindern, dass Menschen an die Küste fahren.

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Im Hafen von Wellington wurden nach Angaben des neuseeländischen Wetterdienstes am Dienstag elf Meter hohe Wellen registriert. Bei einem Sturm im Jahr 2021 mit 6,5 Meter hohen Wellen waren nach Angaben der Behörden viele Häuser in Breaker Bay überschwemmt worden.

In Island Bay war der Wind am Dienstag so stark, dass zwei Frauen auf einer überschwemmten Straße umgerissen wurden. Am Flughafen von Wellington, wo Windböen von bis zu 128 Stundenkilometern gemessen wurden, wurden mehrere Flüge gestrichen. Ein parkendes Kleinflugzeug ohne Menschen an Bord wurde umgeweht.