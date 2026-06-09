Mordversuch in Graz: 3 Ägypter in Italien festgenommen

Den Tatverdächtigen wird versuchter Mord, Freiheitsberaubung und sexuelle Gewalt vorgeworfen.

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Mailand/Graz. In Zusammenhang mit Ermittlungen nach einem Mordversuch in Österreich hat die italienische Polizei im Raum Mailand drei Männer festgenommen.

Nach einem vierten Verdächtigen werde noch gefahndet. Den vier Ägypter werden neben dem versuchten Mord auch Freiheitsberaubung und sexuelle Gewalt in der Steiermark vorgeworfen.

Grundlage der Festnahmen waren europäische Haftbefehle und Ermittlungsanordnungen der Justiz in Graz. Festgenommen wurden drei Männer im Alter von 26, 36 und 44 Jahren, die im Großraum Mailand leben. Nach einem 41 Jahre alten Mitbeschuldigten wird weiterhin gefahndet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Graz sollen sich die Taten am 8. Februar in Österreich ereignet haben. Das Opfer, ebenfalls ein Ägypter, sei von den Verdächtigen schwer misshandelt, seiner Freiheit beraubt und weiteren schweren Übergriffen ausgesetzt worden.

Dabei sollen die Beschuldigten auch Schlagwaffen und eine Schusswaffe eingesetzt haben. Die Ermittlungen auf italienischer Seite führte die Mailänder Polizei.