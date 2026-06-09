Alko-Unfall: 22-Jährige in Wrack eingeklemmt

Die betrunkene Lenkerin kam von der Straße ab.

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Stmk. Ein schwerer Verkehrsunfall hat in der Nacht auf Dienstag in Gröbming im Bezirk Liezen einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettung ausgelöst. Eine junge Autofahrerin kam von der Fahrbahn ab, wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden.

Auto nach E-Call in Forstweg entdeckt

Gegen 1 Uhr morgens wurden Polizeistreifen nach einer automatischen E-Call-Auslösung auf die B320 alarmiert. An der zunächst gemeldeten Stelle fanden die Beamten jedoch kein Unfallfahrzeug vor. Erst bei einer genaueren Nachschau entdeckten sie Spuren, die von der Straße auf einen gegenüberliegenden Forstweg führten. Dort stand ein schwer beschädigter Pkw. Im Fahrzeug befand sich die verletzte 22-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Liezen.

Feuerwehr befreit verletzte Fahrerin

Da die junge Frau im Fahrzeug eingeklemmt war, wurden Feuerwehr, Rettung und Notarzt nachalarmiert. Die Einsatzkräfte befreiten die Verletzte aus dem Wrack und versorgten sie noch vor Ort medizinisch. Anschließend wurde sie ins DKH Schladming eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine näheren Angaben vor.

Im Zuge der Unfallaufnahme führten die Beamten einen Alkotest durch. Dieser verlief positiv. Der 22-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei.