Heidi Klum bringt "sexy" Brathendl-Chips auf den Markt

Nachdem Heidi Klum jahrelang mit den berühmten Katjes-Spots zur süßen Werbe-Queen wurde, setzt Deutschlands Export-Supermodel jetzt auf salzig statt süß – und bringt gemeinsam mit der Marke funny-frisch ihre eigenen „Chipsfrisch Brathähnchen Style“ auf den Markt.

Wenn man dachte, Heidi Klum hätte mittlerweile wirklich alles gemacht, kommt die nächste Überraschung aus dem Snack-Regal: Das Topmodel bringt jetzt ihre eigenen Chips heraus. Nach Dessous, TV-Shows, Parfüms, Haarprodukten und Co. folgt nun der nächste logische Schritt der Karriereleiter: Kartoffelchips mit Brathähnchen-Geschmack.

Knusprig, sexy und herzhaft

Jahrelang war Heidi das süße Gesicht von Katjes. Kaum jemand konnte noch ein Fruchtgummi anschauen, ohne dabei an Heidi Klum zu denken. Doch offenbar reicht Zucker heute nicht mehr – 2026 ist salzig angesagt.

Gemeinsam mit funny-frisch launcht das deutsche Supermodel ab August die Sorte „Chipsfrisch Brathähnchen Style“. Laut Heidi soll der Snack gleichzeitig „knusprig, sexy und herzhaft“ sein. Statt Gummibärchen gibt’s jetzt also deftiges Röstaroma. Vegan zwar, aber geschmacklich offenbar direkt vom Hendlwagen des Vertrauens inspiriert. Man könnte fast schon sagen: Heidi hat sich kulinarisch weiterentwickelt.

© INTERSNACK/ FUNNY-FRISCH

„Dann mach ich die Chips halt selbst“

Die Entstehungsgeschichte klingt übrigens maximal nach Heidi Klum. Laut eigener Aussage war sie jahrelang auf der Suche nach perfekten Chicken-Chips – fand aber keine, die gut genug waren. Normale Menschen hätten vermutlich einfach andere Chips gekauft. Heidi dachte sich offenbar: „Okay, dann bringe ich eben meine eigenen auf den Markt.“

Heidi Klum verkauft wirklich ALLES

Man muss es ihr lassen: Heidi ist wahrscheinlich die einzige Person, die gleichzeitig für Unterwäsche, Shampoos und Brathendl-Chips glaubwürdig Werbung machen kann. Es gibt kaum ein Produkt, das sie nicht schon irgendwann glamourös in die Kamera gehalten hat.

Zwei deutsche Kultmarken treffen aufeinander

Der Snack-Hersteller spricht übrigens von einer Zusammenarbeit „zweier Ikonen der deutschen Popkultur“.

Ab August liegen die „Chipsfrisch Brathähnchen Style by Heidi Klum“ jedenfalls für 1,99 Euro im Supermarktregal. Die eigentliche Frage ist jetzt nur noch: Wann kommt die passende Heidi-Klum-Dipsauce?