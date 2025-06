Nach Hasenhüttl aus: Wolfsburg findet Nachfolger

Nach dem Aus von Trainer Ralph Hasenhüttl (57) bekommt der Vfl-Wolfsburg einen echten Pokalhelden. Paul Simonis soll beim deutschen Bundesligisten für die Trendwende sorgen.

Der steirische Trainer Ralph Hasenhüttl (57) ist Geschichte beim Vfl-Wolfsburg. Nun steht sein Nachfolger fest. Wie der Klub am Donnerstag offiziell bekannt gibt, wird Paul Simonis (40) neuer Chefcoach der "Wölfe". Der Niederländer unterschreibt einen Zweijahresvertrag und folgt damit auf den Steirer, der am 4. Mai nach durchwachsener Saison freigestellt wurde.

Für Simonis ist es der erste Job außerhalb seiner Heimat, doch er bringt frischen Rückenwind: Erst kürzlich gewann er mit Außenseiter Go-Ahead Eagles Deventer sensationell den niederländischen Pokal - es war der erste Titel für den Klub seit 1933!

Pokalsieger kommt

Mit Simonis holt sich Wolfsburg den bereits elften Trainer in nur zehn Jahren. Der Niederländer, der in seiner Heimat als akribischer Arbeiter gilt, konnte sich mit seinem Überraschungserfolg in die Notizbücher mehrerer Klubs spielen. Wolfsburg konnte den Pokalhelden schlussendlich überzeugen: "Ich kann es kaum erwarten, diese Herausforderung anzunehmen. Ich freue mich riesig, künftig in einer sehr starken und spannenden Liga auf einem Top-Level arbeiten zu dürfen", sprach Simonis mit Vorfreude über seine neue Arbeitsstätte.

Nun soll Simonis den VfL-Wolfsburg wieder aus dem Bundesliga-Mittelfeld führen. Der Klub beendete die vergangene Saison nur auf dem enttäuschenden 11. Platz. Auch Kopenhagens Erfolgscoach Jacob Neestrup (37) war ein Thema, doch der Däne erhielt von seinem Verein keine Freigabe.