Gas-Alarm im Gasthaus: 700 Haushalte ohne Strom

Feldkirchen

Gas-Alarm im Gasthaus: 700 Haushalte ohne Strom

29.10.25, 11:04
Großeinsatz in Feldkirchen: Nach einem Gasaustritt standen hunderte Haushalte ohne Strom. 

OÖ. Bei Bauarbeiten am Marktplatz von Feldkirchen an der Donau wurde am Montag eine Gasleitung beschädigt.

Hohe Gaskonzentration 

Um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden, schalteten die Einsatzkräfte in der Umgebung großflächig den Strom ab – rund 700 Haushalte waren betroffen. Im Keller eines nahegelegenen Gasthauses wurde eine hohe Gaskonzentration gemessen, das Gebäude wurde evakuiert.

Mit Spezialgeräten im Einsatz

Verletzt wurde niemand. Die Berufsfeuerwehr Linz und der Gasnotdienst waren mit Spezialgeräten im Einsatz, um die betroffenen Bereiche zu belüften. Kurz vor Mitternacht konnte Entwarnung gegeben werden – der Schaden an der Leitung war behoben und die Stromversorgung wiederhergestellt.

