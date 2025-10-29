95er-Feier für Weinviertler Zwillingspaar

Das wohl älteste Zwillingspaar Niederösterreichs, womöglich Österreichs, feierte dieser Tage in trauter Runde ihren gemeinsamen 95. Geburtstag.

95 Kerzen auf der Geburtstagstorte und das in doppelter Ausführung: Gestern feierten die Zwillinge Rosina Haßlinger und Lambert Wieser aus der kleinen Weinviertler Ortschaft Unterschoderlee (Bezirk Mistelbach) ihren 95er. Geburtstagstorte, Blumen, Billets und Geschenkkörbe - und viel ihnen entgegengebrachte Liebe: Darüber dürfen sich die rüstigen Jubilare freuen. Lambert Wieser und seine Zwillingsschwester Rosina Haßlinger sind seit 95 Jahren unzertrennlich, leben in derselben kleinen Ortschaft, nur wenige Häuser voneinander entfernt.

Sie sind stolz und dankbar, dass sie ihren 95er - gemeinsam - feiern dürfen. Herr Wieser sagte gegenüber noe.ORF.at: "Ich freue mich. Ich sage es jedem, dass ich eine Zwillingsschwester habe. Ich sage jedem, dass er sich aufschreiben kann, wie oft das vorkommt.“ Natürlich wurde der halbrunde Geburtstag des Zwillingspaares ordentlich gefeiert. Frau Haßlinger erzählt von einem schönen Fest, bei dem viele dabei waren.

Noch immer sehr fit

Feiern gab und gibt es immer im Doppelpack. Rosina Haßlinger und ihr Zwillingsbruder Lambert Wieser sind für ihr Alter noch sehr fit. "So wie es mir jetzt geht, kann ich 100 Jahre alt werden. Schmerzen will ich aber nicht haben“, sagt Wieser. Vor 15 Jahren hatte er einen Herzinfarkt. "Als ich aus dem Spital entlassen wurde, hat mir der Oberarzt gesagt, dass ich jeden Tag zwei Kilometer gehen soll. Dann würde ich alt werden. Diese Strecke bin ich auch täglich gegangen.“

Tägliche Spaziergänge als Rezept für ein langes Leben

© ORF NÖ

Für Wieser offenbar ein Rezept für ein langes Leben und vielleicht auch ein Rezept für den 100. Geburtstag in fünf Jahren. Sowohl Wieser als auch seine Zwillingsschwester sind verwitwet und haben jeweils eine große Familie. Rosina Haßlinger hat drei Kinder, sieben Enkelkinder und zwei Urenkel. Ihr Zwillingsbruder ist vierfacher Vater, neunfacher Großvater und neunfacher Urgroßvater. Wenn – so wie jetzt der 95er – gefeiert wird, dann gibt es also stets eine große Gratulantenschar. Auch wir dürfen uns der zahlreichen Gratulantenschar anschließen.