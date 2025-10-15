Die Dörschs: 75 Jahre gemeinsam durchs Leben

Das Ehepaar Dörsch feiert Kronjuwelenhochzeit in den Häusern zum Leben. Gefragt nach ihrem Geheimnis für eine lange, glückliche Ehe meinen sie: "Es ist wichtig, miteinander zu reden – auch wenn man sich nicht immer gleich einig ist."

Ein besonderes Jubiläum im Zeichen der Liebe: Herr und Frau Dörsch feiern ihr 75-jähriges Ehejubiläum – die sogenannte Kronjuwelenhochzeit. Seit ihrem ersten gemeinsamen Tanz auf einem Ball im Jänner 1950 sind sie unzertrennlich. "Wir haben damals auf dem Roten Nelken Ball getanzt – und dann sind wir einfach nicht mehr voneinander losgekommen“, erinnert sich Frau Dörsch mit einem Lächeln. Die standesamtliche und kirchliche Trauung folgte im Oktober desselben Jahres. Da der Bräutigam noch nicht volljährig war, musste sein Vater offiziell die Erlaubnis zur Eheschließung geben – eine Formalität, die der jungen Liebe keinen Abbruch tat. "Die Entscheidung, gemeinsam durchs Leben zu gehen, war ganz offensichtlich eine sehr gute“, würdigt der Dritte Landtagspräsident Gerhard Schmid das Ehepaar. "75 gemeinsame Ehejahre sind nicht nur ein seltenes Jubiläum, sondern ein starkes Zeichen für gegenseitigen Respekt und das Miteinander.“

In den ersten Monaten lebte das frisch vermählte Paar noch getrennt bei ihren Eltern. Im Februar 1951 war es dann so weit und das Paar konnte die erste gemeinsame Wohnung beziehen. "Wir hatten damals nicht viel – aber wir hatten einander. Und das hat gereicht“, erinnert sich Herr Dörsch.

© Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser

Das Geheimnis einer langen, glücklichen Ehe

Herr und Frau Dörsch sprechen an diesem Tag gerne über ihre Hochzeit. Gefragt nach ihrem Geheimnis für eine lange, glückliche Ehe meinen sie: „Es ist wichtig, miteinander zu reden – auch wenn man sich nicht immer gleich einig ist“, meint Frau Dörsch. Ihr Mann ergänzt: „Man muss sich immer wieder bewusst entscheiden, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Aber wenn man sich liebt, ist das gar nicht schwer“, ergänzt ihr Mann.

Im Laufe der Jahrzehnte ist aus dem Paar eine große Familie geworden: Fünf Kinder, zehn Enkelkinder und neun Urenkel gehören heute zur Familie Dörsch – und besuchen das Ehepaar regelmäßig. Für das Ehepaar steht eines fest: „Wir sind dankbar für alles, was wir gemeinsam erlebt haben, und freuen uns auf die Zeit, die noch kommt“, sagt Frau Dörsch. Herr Dörsch schmunzelt: „Gesund bleiben und weiterhin zusammenhalten – das ist unser Wunsch.“

Das Haus Föhrenhof gratuliert

Seit 2024 wohnen sie im Haus Föhrenhof in Wien-Hietzing, einem von 30 Häusern des Fonds Kuratorium Wiener Pensionist*innen-Wohnhäuser. Das Haus liegt direkt neben dem Lainzer Tiergarten, den das Ehepaar regelmäßig bei einem Spaziergang genießt. "Wir freuen uns, dass sich das Ehepaar Dörsch im Haus Föhrenhof so wohlfühlt und wir heute gemeinsam den 75. Hochzeitstag feiern können“, gratuliert Simon Bluma, stellvertretender Geschäftsführer der Häuser zum Leben.