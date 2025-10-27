Ein Jahrhundert Geschichte: Älteste Oberösterreicherin feiert Geburtstag

Ein außergewöhnliches Jubiläum: Oberösterreichs älteste Bürgerin wird 107 Jahre alt.
OÖ. Die älteste Oberösterreicherin, Friederika Hubauer-Furtmayr, feiert ihren 107. Geburtstag. Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulierte der Jubilarin persönlich und überreichte Blumen und eine Torte. „107 Jahre – das ist wirklich beeindruckend“, so Stelzer. Hubauer-Furtmayr wurde 1918 geboren und erlebte die wechselvolle Geschichte Österreichs von der Ersten Republik bis zum EU-Beitritt.
„Sie steht für jene Generation, die Oberösterreich mit Mut und Fleiß aufgebaut hat“, betonte Stelzer. „Ihr Leben ist ein Stück Zeitgeschichte und ein Beispiel für Stärke und Zusammenhalt.“