Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.450 aktien up +4.14% Andritz AG 62.35 aktien down -1.5% BAWAG Group AG 108.20 aktien down -0.46% CA Immobilien Anlagen AG 24.860 aktien up +1.55% CPI Europe AG 17.380 aktien down -0.46% DO & CO Aktiengesellschaft 213.00 aktien down -1.84% EVN AG 25.000 aktien up +0.4% Erste Group Bank AG 82.90 aktien up +0.73% Lenzing AG 25.500 aktien down -1.54% OMV AG 45.820 aktien down -0.74% Oesterreichische Post AG 29.800 aktien up +0.34% PORR AG 28.900 aktien down -0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.980 aktien up +0.27% SBO AG 28.550 aktien up +0.53% STRABAG SE 71.10 aktien up +0.14% UNIQA Insurance Group AG 12.860 aktien up +1.58% VERBUND AG Kat. A 65.15 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.850 aktien up +1.01% Wienerberger AG 26.680 aktien down -0.82% voestalpine AG 31.240 aktien down -0.45%
  1. oe24.at
  2. Business
Bordkarte
© Getty

Schon ab November

Flug-Hammer: Erste Airline schafft Bordkarten komplett ab

27.10.25, 11:41
Teilen

Die Änderung greift bereits Anfang November.

Die Billigfluglinie Ryanair macht ernst. Passagiere können nur noch bis Anfang November mit einer Bordkarte aus Papier einchecken, dann wird die Umstellung auf elektronische Lösungen vollständig umgesetzt.

Ab dem 3. November will Europas größte Direktfluggesellschaft nur noch Bordkarten auf Handys oder anderen elektronischen Endgeräten akzeptieren. Mindestens der Hauptbuchende einer Reise muss demnach die Bordkarten in der Firmen-App anfordern, kann sie dann aber auch über Messenger-Services an die Mitreisenden weitergeben. Derzeit nutzen dem Unternehmen zufolge bereits 80 Prozent der Gäste die App für die Bordkarten.

Flug-Hammer: Erste Airline schafft Bordkarten komplett ab
© oe24

Erste Ankündigungen hatten bereits zu Kunden-Protesten geführt, weil nicht alle Menschen über ein Smartphone oder Ähnliches verfügen. Auch könnten die Geräte ausfallen oder der Akku erschöpft sein. An einigen Zielflughäfen der Airline etwa in der Türkei oder Marokko verlangen zudem die Behörden ausgedruckte Bordkarten.

Argument Abfallvermeidung

Ryanair will die weltweit erste papierlose Airline werden. Mit den elektronischen Bordkarten könnten mehr als 300 Tonnen Abfall pro Jahr vermieden werden, heißt es in einer Mitteilung. Bisher erhebt die Gesellschaft eine Extra-Gebühr, wenn Passagier nicht elektronisch selbst einchecken, sondern dafür das Personal an den Flughafenschaltern in Anspruch nehmen. Man rechne damit, dass ab November "fast alle Gebühren für das Einchecken am Flughafen entfallen", erklärt die Airline. Bereits eingecheckten Gästen mit kaputten oder leeren Smartphones werde kostenlos weitergeholfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden