Schock in der Luft: Flieger geht plötzlich der Treibstoff aus

Ein Ryanair-Flug von der italienischen Stadt Pisa nach Glasgow-Prestwick (Schottland) ist nur knapp einer Katastrophe entgangen.

Wie britische Medien berichten, musste die Maschine am 3. Oktober in Manchester notlanden – mit Treibstoffreserven, die lediglich für rund sechs Minuten Flugzeit ausgereicht hätten. Zuvor hatte das Flugzeug wegen eines Sturms mehrere Landeversuche abbrechen müssen. Horror-Minuten für die Passagiere!

Weniger Tank als vorgeschrieben

Laut dem Portal "The Aviation Herald" landete die Boeing schließlich mit nur noch etwa 220 Kilogramm Kerosin im Tank in Manchester. Das entspricht weniger als sechs Minuten Flugzeit und liegt deutlich unter der vorgeschriebenen Mindestreserve von 30 Minuten.

Mehrere Landeversuche

Der Zwischenfall ereignete sich während des schweren Sturmtiefs „Amy“, das mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde über Großbritannien hinwegfegte. Die Piloten hatten zuvor mehrfach versucht, in Prestwick sowie am Ausweichflughafen Edinburgh zu landen – jedoch ohne Erfolg. Erst der dritte Versuch in Manchester verlief erfolgreich, fast zwei Stunden nach dem ursprünglich geplanten Landezeitpunkt.

Schockminuten für die Passagiere

Ein Passagier berichtete gegenüber internationalen Medien von einer unruhigen Reise: „Beim ersten Landeversuch mussten wir sofort wieder hochziehen, beim zweiten war es extrem holprig. Erst nach der Landung erfuhren wir, dass kaum noch Treibstoff vorhanden war. Die Erleichterung an Bord war riesig.“

Wegen eines Generalstreiks in Pisa hatte sich der Abflug bereits um mehrere Stunden verzögert, was die Lage zusätzlich erschwerte.

Ein Sprecher von Ryanair bestätigte den Vorfall gegenüber der "Daily Mail": „Ryanair hat den Sachverhalt den zuständigen Behörden am Freitag (3. Oktober) gemeldet. Da eine Untersuchung läuft, können wir derzeit keine weiteren Kommentare abgeben.“