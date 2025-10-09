Preise verdoppelt! Schule stopft Kassenloch mit Parkplatz-Gebühren

Kosten-Hammer bei Park-Gebühren! Eine Fachhochschule muss Millionen einsparen. Deshalb werden jetzt die Parkgebühren verdoppelt - unter betroffenen Studenten und Lehrern sorgt diese Maßnahme für gewaltige Aufregung.

Eine Fachhochschule in der Nordwestschweiz reagiert auf finanziellen Spardruck mit einer drastischen Maßnahme: Sie verdoppelt die Parkgebühren an mehreren Standorten. Das berichtet "Blick.ch" unter Berufung auf die "bz Basel".

Parken doppelt so teuer

Bislang kostete das Parken am FHNW-Standort Muttenz 5 Franken ( 5,25 Euro) pro Tag, künftig werden 10 Franken (10,50 Euro) fällig. Für überdachte Plätze gilt ein Mindesttarif von 15 Franken (15,75 Euro). Auch die Standorte in Brugg-Windisch und Olten sind betroffen.

Ein FHNW-Sprecher erklärte gegenüber der bz Basel: „Dieser Beschluss wurde in der Direktion nicht leichtfertig getroffen. Die Tarife blieben in den meisten Fällen seit mehreren Jahren unverändert.“

Durch die Erhöhung rechnet die Hochschule laut Blick.ch mit Mehreinnahmen von bis zu 750.000 Franken (787.500 Euro) jährlich – ein Beitrag zur Sanierung des Haushalts, nachdem bereits ein 5-Millionen-Sparpaket an der Pädagogischen Hochschule beschlossen wurde.

Schritt für sorgt für Unmut

„Die geplante Erhöhung der Parkplatzgebühren um 100 Prozent ist völlig überzogen und realitätsfern“, sagt ein Angehöriger der Hochschule gegenüber "Blick". Ein weiterer Nutzer fordert laut Bericht „faire und vorausschauende Lösungen“ statt kurzfristiger Belastungen für Studierende und Mitarbeitende.