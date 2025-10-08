Zuhause entdeckt: Fünfjähriger kam mit Cannabis in Schule

In Frankreich ist ein Fünfjähriger mit Cannabis in seiner Kleidung in die Volksschule gekommen und hat seine Eltern damit in eine missliche Lage gebracht.

Die Schule habe das Kommissariat im südfranzösischen Béziers informiert, weil sie bei dem Schüler Cannabis gefunden habe, teilte die Polizei mit. Der Bub habe angegeben, die Droge zu Hause gefunden zu haben.

4,5 Kilogramm Cannabis

Polizeibeamte durchsuchten daraufhin die Wohnung der Eltern und entdeckten dort 4,5 Kilogramm bereits zum Weiterverkauf verpacktes Cannabis. Nach dem Fund vor knapp zwei Wochen wurden die Eltern in einem Schnellverfahren zu Freiheitsstrafen von fünf und einem Jahr verurteilt, wie die Polizei mitteilte.