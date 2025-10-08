Zu freizügig: Selbsternannte Moralpolizei stellt Frauen öffentlich bloß

In Polen sorgt derzeit eine fragwürdige Bewegung für große Diskussionen. Gruppen junger Männer treten in der Öffentlichkeit als moralische Kontrolleure auf und greifen gezielt Frauen an, deren Kleidung sie als zu freizügig empfinden.

Einige Betroffene berichten inzwischen von Angst und Rückzug aus dem öffentlichen Leben.

Verfolgung auf offener Straße

In mehreren Städten Polens treten seit einiger Zeit Gruppen junger Männer auf, die sich selbst „Szon Patrols“ nennen. Diese Bezeichnung lässt sich grob als „Anti-Prostituierten-Patrouillen“ übersetzen. Die Männer tragen gelbe Warnwesten und ziehen in Gruppen durch die Straßen. Dabei sprechen sie gezielt junge Frauen an, die ihrer Meinung nach zu freizügig gekleidet sind.

Während dieser sogenannten Kontrollgänge filmen sie ihre Gespräche mit den Frauen und stellen die Aufnahmen anschließend ohne deren Zustimmung in soziale Netzwerke wie TikTok oder Instagram. Die Videos verbreiten sich rasch, begleitet von spöttischen oder beleidigenden Kommentaren. Für die betroffenen Frauen ist das nicht nur eine öffentliche Bloßstellung, sondern auch eine Form der Einschüchterung.

Betroffene ziehen sich zurück

Laut dem Medienbeobachtungsinstitut „Instytut Monitorowania Mediów S.A.“ (Polen) berichten einige der betroffenen Frauen, dass sie kaum noch das Haus verlassen. Viele fürchten, erneut von diesen Gruppen verfolgt oder gefilmt zu werden. Die psychische Belastung ist erheblich, denn die Videos erreichen oft tausende Zuschauer und führen zu weiteren Anfeindungen im Internet.

Die „Schön Patrol“ setzt ein Zeichen

Drei Journalistinnen aus Polen haben beschlossen, dem Treiben der „Szon Patrols“ etwas Positives entgegenzusetzen. Sie gründeten eine Gegenbewegung mit dem Namen „Schön Patrol“. Statt Frauen bloßzustellen, gingen sie durch die Straßen der Hauptstadt Warschau (Polen) und verteilten Rosen an Passanten.

Polnische Journalistinnen kontern mit der "Schön Patrol". © Instagram/kwiatkipolskie

Mit dieser Aktion wollten sie zeigen, dass man auf Hass und Kontrolle mit Freundlichkeit und Zusammenhalt reagieren kann. Ihre Initiative verbreitete sich ebenfalls in den sozialen Medien und fand dort viel Zuspruch.