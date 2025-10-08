Messer-Amoklauf an Schule! Schülerin kämpft um ihr Leben

Laut ersten Informationen durchkämmen Einsatzkräfte ein Schulgebäude in Paderborn und sichern das Gelände rund um das Westfalenkolleg ab, wie die "Bild" berichtet.

Über mögliche Verletzte oder eine konkrete Bedrohungslage liegen bislang keine bestätigten Angaben vor.

© getty symbolbild

An Berufsschule

Das Westfalenkolleg ist eine Berufsschule im Paderborner Stadtgebiet, an der junge Erwachsene das Abitur oder die Fachhochschulreife nachholen können.

Einen Schwerverletzten

Bei dem Amoklauf gab es eine Schwerverletzte, die in Lebensgefahr schwebt. Der mutmaßliche Täter befindet sich im Gewahrsam der Polizei. Er wurde noch vor Ort gestellt. Die Polizei sagte: „Ein dringend Tatverdächtiger wurde festgenommen.“ Weiter hieß es: „Anschließend flüchtete der Angreifer vom Tatort in eine unbekannte Richtung“, so die Polizei Paderborn Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Stichwerkzeug handeln.

Täter ein 25-Jähriger

Bei dem festgenommenen Täter handelt es sich mutmaßlich um einen 25-jährigen Paderborner mit deutscher Staatsbürgerschaft. Er soll Schüler am Weiterbildungszentrum sein.

Schülerin kämpft um ihr Leben

Die verletzte Schülerin wird derzeit notoperiert: . „Während der laufenden Fahndungsmaßnahmen meldete sich der flüchtige Tatverdächtige bei der Leitstelle der Polizei und wurde gegen 14 Uhr im Bereich des Padersees vorläufig festgenommen“, so die Polizei.

Alles wird abgesucht

Aktuell durchsuchen Einsatzkräfte alle Räume der Schule. Ob es noch weitere Verletzte gibt, ist unklar. Auch die Frage, ob es sich um einen Einzeltäter handelt, ist noch nicht geklärt.