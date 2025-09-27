Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Burgenland
borg
© apa

Festnahme

Spendenbetrug nach Grazer Amoklauf: Frau erschlich sich 37.000 Euro

27.09.25, 12:16
Teilen

Soll mehr als 37.000 Euro eingesammelt, aber nur einen Bruchteil davon weitergegeben haben

Die Polizei hat am Freitag in der Steiermark eine Frau festgenommen, die Spenden nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz gesammelt, aber nicht weitergegeben haben soll. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte am Samstag auf APA-Anfrage entsprechende Meldungen von "profil" und "Datum". Die Verdächtige soll mehr als 37.000 Euro erbeutet haben.

Nach der Tat vom 10. Juni soll sich die Frau als Angehörige eines Opfers des Grazer Amoklaufs ausgegeben und auf der Plattform "GoFundMe" ein Spendenkonto eingerichtet haben. Um ihre Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, soll sie drei Familien insgesamt 2.126 Euro überwiesen oder persönlich übergeben haben. Zwei Müttern habe sie dabei unter falschem Namen Beträge von 521 beziehungsweise 605 Euro in bar überreicht. Rund 20.000 Euro sollen sich noch auf ihrem Konto befinden. Ob das Geld ausschließlich aus den Spenden für die Amokopfer stammt, war vorerst unklar, berichteten "profil" und "Datum".

Plattform: Rückerstattung kann beantragt werden

"GoFundMe" teilte in einer Aussendung mit, man untersuche die Vorwürfe des Missbrauchs der Spendenaktion "Amoklauf Graz - Hilfe für die Hinterbliebenen Familien". Es werde aber garantiert, "dass die Gelder an den richtigen Ort gelangen oder zurückerstattet werden": "Die GoFundMe-Spenden-Garantie verspricht, dass Spendern im Falle eines Missbrauchs ihr Geld zurückerstattet wird." Spender dieser Spendenaktion, die während der Untersuchung eine Rückerstattung wünschen, können dies online beantragen.

Lesen Sie auch

Bei dem Amoklauf eines 21-jährigen, ehemaligen Schülers des BORG Dreierschützengasse wurden neun Jugendliche und eine Lehrerin getötet. Der Schütze beging Suizid.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden