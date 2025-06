Zeugen und Spuren: Das ist der Stand der Ermittlungen nach Grazer Amoklauf

Abschiedsbrief gefunden – Amokläufer fühlte sich gemobbt Nach einem Amoklauf am BORG in der Dreierschützengasse in Graz gibt es elf Tote! Quellen sprechen von 8 erschossenen Schülern und zwei Erwachsenen. Plus dem Täter, der sich selbst auf der Toilette gerichtet haben soll. 30 weitere Menschen, Schüler wie Lehrer, wurden zum Teil schwer verletzt.