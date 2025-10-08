Bürgermeisterin niedergestochen: Politikerin belastet Adoptiv-Tochter

Die bei einem Messerangriff schwer verletzte designierte Herdecker Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) ist laut Polizei von ihrer Tochter niedergestochen worden.
Das Opfer habe bei einer Vernehmung die 17-Jährige belastet, teilten die Ermittler am Mittwoch mit.
- SPD-Bürgermeisterin niedergestochen - Tatwaffe gefunden
- SPD-Bürgermeisterin nach Messer-Attacke in Lebensgefahr
Frau ist außer Lebensgefahr
Die Kommunalpolitikerin aus dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sei nunmehr außer Lebensgefahr. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird die Tat von den Ermittlern als gefährliche Körperverletzung eingestuft.
Familiären Angelegenheit
Es sei von einer familiären Angelegenheit auszugehen, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn. Haftgründe für die Tochter lägen nicht vor. Sie solle deshalb ebenso wie der nach der Attacke zunächst in Gewahrsam genommene 15 Jahre alte Sohn von der Polizei entlassen werden. Die Kinder sollten an das Jugendamt übergeben werden.
Die SPD-Politikerin Iris Stalzer war am Dienstag in ihrem Haus niedergestochen worden. Die Verletzungen waren zunächst als lebensgefährlich eingestuft worden.