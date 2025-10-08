Alles zu oe24VIP
spd politikerin
© Getty Images & homepage/iris stalzer (Fotomontage)

Familiendrama

Bürgermeisterin niedergestochen: Politikerin belastet Adoptiv-Tochter

08.10.25, 15:49
Die bei einem Messerangriff schwer verletzte designierte Herdecker Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) ist laut Polizei von ihrer Tochter niedergestochen worden.  

Das Opfer habe bei einer Vernehmung die 17-Jährige belastet, teilten die Ermittler am Mittwoch mit.

iris stalzer
© homepage/iris stalzer

Frau ist außer Lebensgefahr

Die Kommunalpolitikerin aus dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sei nunmehr außer Lebensgefahr. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird die Tat von den Ermittlern als gefährliche Körperverletzung eingestuft.

Familiären Angelegenheit  

Es sei von einer familiären Angelegenheit auszugehen, sagte der zuständige Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn. Haftgründe für die Tochter lägen nicht vor. Sie solle deshalb ebenso wie der nach der Attacke zunächst in Gewahrsam genommene 15 Jahre alte Sohn von der Polizei entlassen werden. Die Kinder sollten an das Jugendamt übergeben werden.

Die SPD-Politikerin Iris Stalzer war am Dienstag in ihrem Haus niedergestochen worden. Die Verletzungen waren zunächst als lebensgefährlich eingestuft worden.

